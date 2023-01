Emergencia por fuga de gas a raíz de accidente de conductor que al parecer iba ebrio y huyó a pie

Decenas de personas tuvieron que ser evacuadas, mientras bomberos tuvieron que mover el carro que se estrelló para poder controlar la situación.

Impresionados estaban quienes observaban a los bomberos intentando controlar una fuga de gas natural, que fue causada por un accidente de tránsito de un carro particular en el barrio Granada, norte de Cali.

Los 40 empleados de una empresa de soluciones tecnológicas y otras 20 personas que estaban en restaurantes aledaños debieron ser evacuados por prevención.

“Todo el mundo bajando corriendo, como alterados, bajamos de una y salimos a ver qué había pasado, la persona que estaba adentro, llamamos al 123”, dijo Valentina Torrente, testigo del hecho.

El vehículo iba subiendo por la avenida 9A Norte y a la altura de la calle 9 N, según testigos, pierde el control por intentar esquivar un taxi y termina chocando contra un contador de gas natural ubicado en la parte externa de un edificio.

“El contador del gas queda debajo del vehículo, lo cual nos impedía la manipulación de la tubería donde estaba la fuga", afirmó Wílliam León, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Cali, al señalar solo pudieron acceder al contador tras mover el carro “unos metros hacia atrás”.

El conductor del vehículo al parecer se encontraba ebrio y huyó a pie del lugar del accidente en el que, por fortuna, no hubo personas heridas.

"No aprenden de ninguna manera que no se debe conducir en estado embriaguez”, dijo Víctor Hugo Castaño, agente de tránsito de Cali que atendió el caso.

Este siniestro se registró a la 1:00 de la mañana de este viernes 14 de junio, horas después de otro hecho ocurrido en la vía Cali-Jamundí, donde cuatro personas resultaron lesionadas luego que el conductor del carro en el que iban perdiera el control y chocara contra un separador.

Aunque es materia de investigación, el exceso de velocidad habría sido la causa de ambos accidentes de tránsito.