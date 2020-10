Emigró a África en busca de un mejor futuro para su familia y murió tras un accidente laboral

Una familia del departamento del Cauca vive un drama por la muerte de un hombre de 43 años en África, donde trabajaba como jefe de bodega de una empresa española.

Hace dos años, José Javier Muñoz Guevara salió desde Miranda, Cauca, hasta Malabo, ciudad de Guinea Ecuatorial, país del centro de África, en busca de un futuro mejor para su familia. Sin embargo, la semana pasada sufrió un grave accidente laboral y murió.

“Mi hermano tuvo un accidente laboral el 3 de octubre. Cayó desde una altura, estaba organizando una mercancía, no sé lo que estaba haciendo, y tuvo fractura en el cráneo, con trauma craneoencefálico severo. Ingresó a la policlínica de Malabo, donde estuvo en cuidados intensivos”, dijo Alba Muñoz, su hermana.

A pesar del esfuerzo de los médicos, José Javier falleció. Conocedores de las costumbres del país africano, sus familiares pidieron ayuda gubernamental para repatriar el cuerpo.

“Como por cultura allá no pueden hacer una cremación, no conocen un centro de velación o cementerio, por decirlo así, hacen un hueco y los tiran allí o en un antejardín, pero eso es por cultura. Quiero traerme a mi hermano, no quiero que quede allá y les pido por favor que ayuden a repatriarlo”, dijo la familiar.

Las familiares de José Javier Muñoz Guevara aseguran que, desde que se instaló en el país centroafricano, él era quien los ayudaba económicamente.