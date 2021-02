Empezaron sanciones en Cali por el mal uso del casco en la motocicleta

Por no usar de manera reglamentaria el casco, más de 100 motociclistas ya han sido sancionados en Santiago de Cali . Tenga en cuenta que el comparendo por esa infracción equivale a una cifra cercana al medio millón de pesos.

William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, indicó cómo se deben usar esos elementos de protección.

“La cabeza debe estar totalmente inmersa en el casco, su sistema de abrochar debe estar debidamente cerrado y no podrá tener piezas rotas. No se debe usar el dispositivo móvil al interior del casco. En elementos con piezas frontales abatibles esas deben venir totalmente cerradas y ajustadas”, explicó.

En la capital del Valle del Cauca hay un promedio de 300.000 motocicletas. Muchos de los conductores se rajan en el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La multa para los infractores es de 460.000 pesos.

¡🧐Ojo motociclista! Evita multas usando bien el casco🚨.#AEstaHora realizamos operativos de control para verificar que se cumpla con lo establecido por el @MinTransporteCo🛵.



Recuerda en qué consiste la resolución👇https://t.co/CvKhqa34EW#CaliUnidaPorLaVida💙❤️💚 pic.twitter.com/PTG5IKIx81 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) February 24, 2021

Publicidad

Jenny Manchola es una caleña que tiene como único medio de transporte una moto y es consciente del peligro que se corre en las calles. Asegura que su casco le ha salvado la vida en varias oportunidades.

“Soy muy cuidadosa para manejar, pero los demás no y ya me ha caído varias veces. No me ha pasado nada, el casquito está rayado, pero está bien”, afirmó la mujer.

Jhon Fredy Barrios, también motociclista, señala que invirtió dinero en un casco reglamentario y se siente muy seguro de portarlo.

“Es una protección y eso es bueno. El más económico que puedo encontrar vale 160.000. Es seguro si usted mantiene la visera abajo”, indicó el motociclista.

En Colombia, el 33% de los motociclistas que sufren un accidente fallecen por traumas craneoencefálicos relacionados con el mal uso del casco. En lo que va del 2021, en Cali han perdido la vida 14 motociclistas.