Emprendedores colombianos desarrollaron receta natural contra hongo en cultivos de banano

La crisis generada por la presencia del denominado fusarium oxyosprum RT-4 en dichas plantaciones del país podría tener, por fin, una solución.

En el Valle del Cauca, un médico veterinario y un administrador de empresas anunciaron que tienen la fórmula para detener la expansión del hongo que ha contaminado los cultivos de banano en La Guajira.

Estos dos nariñenses radicados en Tuluá diseñaron un abono orgánico, que, según las pruebas que han hecho en productos como chontaduro, uva, maracuyá, tomate y otros, es capaz de eliminar el hongo denominado fusarium oxyosprum RT-4, el cual está afectando dichos cultivos.

Según lo manifiesta Gustavo Hernán Chingual, creador del compuesto, este “literalmente se come el hongo o, también, le cambia el medio ecológico donde prospera", así como sus condiciones. "De esta manera se controla y muere”, anota.

Igualmente, los inventores señalan que el abono es obtenido netamente de cepas naturales, lo que garantiza que no daña el medio ambiente.

Así mismo, para Luis Julián Urdanivia, gerente de Biofértil Vital, empresa que ellos dirigen, comentó que, “cuando se aplica un pesticida, no solo se eliminan componentes malos, sino también a los que ayudan a las frutas y verduras”.

Es por eso que este par de emprendedores le piden, al Gobierno nacional, la oportunidad de demostrar que pueden detener la expansión de este hongo.

“Estamos dispuestos a colaborar en el plan de contingencia junto con el ICA, haciendo unas pruebas de ensayo en la región de La Guajira, utilizando nuestros productos para que de primera mano veamos los resultados”, agregó Chingual.

Igualmente, el hongo fusarium RT-4 también afecta a hortalizas, frutas y leguminosas. Debido a esto, ellos han realizado análisis en diferentes zonas del Valle del Cauca y de la Costa Pacífica, por lo que desean hacer las pruebas en La Guajira.

Actualmente, el banano es después del café y otros, uno de los productos de mayor volumen de exportación.

En contexto:

Hongo en cultivos de banano empezó a afectar el empleo en La Guajira