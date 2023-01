Emprendimiento familiar propone una manera diferente de disfrutar el chontaduro

Mientras unos se deleitan cuando prueban el fruto, a otros no les gusta tanto. Por eso, la iniciativa de unos vallecaucanos busca que este gane más seguidores.

En la familia López, cada uno de sus integrantes encontró la manera de sacarle provecho a su profesión gracias al chontaduro. Y ahora proponen una manera de disfrutar este alimento.

"No solamente el valor nutricional, económico, social. El chontaduro se convirtió en una fruta muy importante para la región", dice Javier López, emprendedor caleño.

A Javier, quien también es agrónomo, su gusto por este fruto y su experiencia como investigador lo llevaron a explorar en Santander de Quilichao un cultivo que se ha ido tomando el Cauca.

Este cultivo es orgánico, lo significa que no usa insecticidas para control de plagas, ni fertilizantes químicos para la nutrición de las plantas. Es un terreno que produce semanalmente 400 kilos de chontaduro.

"En ese entendimiento de cómo llevar el chontaduro, con esas propiedades nutricionales tan buenas que tiene, a la mesa de los colombianos, decidimos montarnos a la plataforma de la arepa. Colombia es país que todos consumimos arepa", expresa Hernán Darío López.

Fue Rosana, la madre, quien con un poco de ayuda dio con una receta perfecta para crear la bautizada 'chontarepa', un nuevo producto que hasta el momento se puede conseguir en tiendas especializada de comida saludable en Cali.