Empresas de manufactura y construcción en Cali deberán tramitar pasaporte sanitario para reactivarse

Estos sectores retoman labores desde este lunes en Colombia. En el Valle del Cauca, se espera que cerca de 200.000 personas puedan volver a trabajar.

Es requisito en Cali el pasaporte sanitario para los trabajadores de los sectores de construcción y manufactura en medio de la cuarentena por el coronavirus COVID-19 . La empresa debe gestionar este documento ante una plataforma que dispondrá la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.

“Solo a través de la legalización de este proceso, podrán hacer la apertura gradual de sus empresas, hasta tanto las empresas no tengan el pasaporte sanitario digital y hasta tanto no se cumplan los protocolos, no se podrá arrancar ningún tipo de obra”, aseguró Juan Diego Flórez, secretario de Infraestructura de Cali.

Según el funcionario, la fase de inscripción para poder obtener el pasaporte sanitario comienza a partir de este lunes 27 en la capital del Valle del Cauca. Entretanto, en el resto del departamento habrá una vigilancia permanente y exhaustiva al cumplimiento de los protocolos.

“Vamos a estar pendientes del funcionamiento de esta dos industrias que entran a funcionar a partir del 27 (de abril), garantizando el distanciamiento social y el cuidado epidemiológico”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

El pasaporte sanitario exigido en Cali será verificado con la cédula de cada trabajador, por medio de un código QR. Si usted pertenece al sector de manufactura o construcción y no tiene este documento, no salga hacia su trabajo.

