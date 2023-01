En 3 días llegarán resultados de pruebas enviadas al exterior de paciente que viajó de China a Cali

Por lo pronto, el alcalde de la capital del Valle del Cauca dijo que los primeros exámenes fueron negativos para coronavirus y que “no hay ningún tipo de riesgo”.

Esta semana llegarán los resultados de las pruebas que se le realizaron a un joven caleño que arribó a la capital del Valle del Cauca procedente de la ciudad de Wuhan, en China.

Ciudadano llegó a Cali desde China con infección respiratoria y se analiza si tendría coronavirus Él está actualmente bajo estricta vigilancia médica en una clínica privada por un poco probable caso de contagio del coronavirus.

Estas pruebas fueron enviadas hasta Bogotá y posteriormente arribaron al Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Atlanta, CDC, en Estados Unidos.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali y médico de profesión, habló sobre la poca posibilidad que existe de que este paciente haya contraído coronavirus.

“Ya se le hizo la primera batería de exámenes de laboratorio y todos fueron negativos. Se le tomaron muestras que fueron trasladadas a Bogotá para tener, de la mano del laboratorio, una confirmación o negación al respecto”, dijo Ospina.

En ese orden de ideas, el mandatario de la capital del Valle del Cauca afirmó que en la ciudad no hay ningún tipo de riesgo de tener un paciente enfermo por coronavirus.

“El paciente está hospitalizado, está debidamente aislado, los médicos que lo atienden usan medidas de bioseguridad extrema. Su estado de salud es bueno, no sufre deterioro y, en la medida en que la ciudad ha actuado en proceso de cuarentena, no tenemos ningún tipo de riesgo”.

Posibilidades de presencia de coronavirus en Cali “son mínimas”, según Minsalud

Según las autoridades sanitarias de China, ya van más de 100 muertos por el coronavirus en ese país. El ciudadano que está bajo extrema vigilancia llegó a Cali el pasado 24 de enero del 2020 procedente de Wuhan, China, en un vuelo que hizo escala en Los Ángeles y posteriormente Bogotá.

Precisamente en Bogotá, según información de la dirección de comunicaciones del Ministerio de Salud, fue evaluado un paciente en la Clínica Méderi, cuyas pruebas fueron negativas para el coronavirus.

Por otro lado, en Manila, Filipinas, tres colombianos, miembros de una misma familia que reside en China y que llegaron al país asíatico, están bajo observación médica desde el 23 de enero de 2020. Ellos presentan un cuadro sintomatológico similar al del coronavirus.

Según la Cancillería de Colombia, “hasta el momento no se ha determinado que estos tres colombianos sean portadores del virus. El Consulado ha acompañado el proceso, verificando que reciban la atención médica necesaria”.



Lea también: