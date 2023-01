En Cali, el 60 % de las ambulancias no están reguladas por la autoridad de salud municipal

Aunque muchos de estos vehículos cuentan con un sistema de GPS para atender emergencias, hay ciudadanos que no confían en su servicio.

A pesar de que Cali fue una de las ciudades pioneras en implementar un sistema de emergencias médicas en ambulancias como el GPS, no todos estos vehículos manejan esa tecnología y el 60 % no son regulados por las autoridades de salud de la capital del Valle del Cauca.

"Las ambulancias, después que estén habilitadas, pueden operar en la vía pública, nosotros no podemos impedirles que operen", dice Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali.

Y es que sería la integridad del ciudadano la que estaría en riesgo por esta situación.

"Hay muchísimos riesgos, porque no sabemos a qué institución lo van a llevar, si esa institución prestadora de servicios de salud va a poder atender al paciente, van a altas velocidades y ocasionan riesgo en la vía pública, incluso accidentalidad", señala el funcionario.

Por razones como esas, algunos ciudadanos manifiestan su desconfianza en estos vehículos.



Cada vez q escucho las ambulancias temo porq pase un accidente, estás personas lo que hacen son piques ilegales, y generan accidentes https://t.co/Dh5U4B87Oa — GT (@Torocali) July 2, 2019

"Lastimosamente se les ha comprobado también que se están prestando para servicios de narcotráfico y todo eso. Entonces, es muy doloroso", señala la ciudadana Nubia Yolanda Segura.

Por su parte, líderes de gremio de ambulancias, como Jhon Chávez, reconocen que fenómenos como la guerra del SOAT ocurren constantemente entre las ambulancias particulares. Propone una solución.

"Con el GPS podemos determinar donde se encuentran las ambulancias, pero pensaría yo que no debería despacharlo directamente una central, sino utilizarlo ya en los medios electrónicos, donde el usuario pueda utilizar la ambulancia, hundir un botón y decir: ‘Vea, aquí necesito una ambulancia’. Y que el sistema te busque la más cercana", explica.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, en la capital del Valle del Cauca hay 336 ambulancias habilitadas para la prestación del servicio de transporte asistencial, de las cuales 201 no son reguladas por dicha dependencia municipal.

La Secretaría de Salud recomienda a los ciudadanos tomar las ambulancias que envía el Centro Regulador de Emergencias. Estas pueden ser solicitadas a través del 123 y luego al celular será enviado un mensaje, con el cual los ciudadanos podrán verificar que están reguladas.