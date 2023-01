En Cali está el primer equipo de porrismo incluyente de Colombia integrado por personas sin límites

Ellos son 21 Cheers All Stars, el club de su categoría más entusiasta del país y el cual está conformado por niños y jóvenes con necesidades especiales.

"Me gusta mucho el deporte como el porrismo, porque me ha ayudado a integrarme con los compañeros", dice Juan José Castro, integrante de 21 Cheer All Stars.

Jugar, bailar, brincar, saltar, aquí, la motricidad y elasticidad hacen parte de una terapia emocional que, sin límites, lleva a la cima.

"Lo hacemos como labor social porque brindamos conocimiento a las personas que no tienen límites, tienen mayores capacidades que una persona convencional", sostiene Hernando Gordillo, entrenador de 21 Cheers All Stars.

Ellos están como grupo desde el 2017 y, desde entonces, han logrado ya dos títulos regionales.

"Esos logros son importantes para ellos, su formación, pero también para los padres y el equipo", afirma Óscar Palma, director de 21 Cheers All Stars.

"Ha sido satisfactoria, Alexa era una chica tímida y ahora ha despertado mucho y alegre", señala Amparo Sánchez, madre de uno de los integrantes del club.

Y así, alegres y sonrientes, los miembros del Club 21 Cheers All Stars vienen desarrollando un autorreconocimiento de sus capacidades, visibilizando y descubriendo sus logros, así como sus competencias en el deporte.