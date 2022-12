En Cali nació la primera fundación de Colombia que lucha contra los biopolímeros

Foto: cortesía Fundación Di No a los Biopolímeros Colombia

Francia Elena Fernández es una caleña de 33 años, abogada de la Universidad Santiago de Cali, quien luego de haber sido paciente afectada por biopolímeros y descubriendo que esta problemática afecta cada día más a las personas, especialmente a las mujeres, decidió convertirse en una orientadora, prestando ayuda y asesoría jurídica con su Fundación Di No a los Biopolímeros Colombia.

“El objetivo es que las personas que tienen biopolímeros tomen algún tipo de conciencia frente a la enfermedad que están padeciendo. Adicional a esto, es poder alertar a la comunidad porque a diario siguen llegando pacientes que tienen biopolímeros, bien sea que les han aplicado el producto años o días atrás. Lo increíble es que el Estado no está haciendo nada frente a esto”, manifestó Francia Elena Fernández, directora de la Fundación Di No a los Biopolímeros Colombia.

La fundación cuenta con varios profesionales de la salud como inmunólogos, psicólogos, médicos especialistas en medicina biológica e interesados en parar esta problemática. Prestan el servicio de información, asesoría, acompañamiento legal y médico, a las víctimas de los biopolímeros.

“Brindamos información sobre cómo deben ir a la EPS, porque si tú eres una paciente con biopolímeros y acudes a tu entidad de salud, la respuesta que vas a obtener es una negativa porque ellos consideran que es una enfermedad producida por un procedimiento estético y te niegan todo tipo de servicio”, sostuvo Fernández.

En menos de un año que lleva operando la fundación, han acudido personas de todos los estratos, pero en la mayoría son pacientes de estrato 1, 2 y 3 que cuentan solo con una EPS que se niega a prestar el servicio.

“La idea es buscar que la paciente sea operada con el tipo de cirugía que se requiere para retirar los biopolímeros. Les ayudamos a buscar que la EPS se responsabilice. En muchos casos puede ser asintomática, tenemos pacientes que hace 20 años les aplicaron biopolímeros y ahora han presentado reacción”, dijo.

La abogada sabe que muchas personas son inyectadas por desconocimiento e ignorancia pero hay otras que sabían pero no entienden que los biopolímeros tienen consecuencias a corto y largo plazo.

Según Fernández, las cifras en Colombia no son exactas, no existen estadísticas oficiales sobre este problema. Sin embargo, se calcula que más de 35 mil personas en el país pueden tener biopolímeros en su cuerpo, mientras que más del 50 % presenta complicaciones como infecciones, reacciones alérgicas, manchas, heridas, migración a otras zonas del cuerpo y deformaciones.

“En Cali sí han muerto personas por biopolímeros. Personas han fallecido al mismo tiempo en que le aplicaron la sustancia. Si te lo ponen y ese pedazo de plástico te entra por una arteria genera embolia, entonces muere de embolia pero, ¿qué produjo la embolia?”, se cuestionó la abogada para dar entender las consecuencias de la aplicación de este sustancia.

Siendo víctima de los biopolímeros, Francia Elena explicó la importancia de averiguar lo que le inyectan en un procedimiento estético, pues nunca dicen que son biopolímeros.

“En la parte estética, las personas tienen mucho desconocimiento, te dicen que es la última maravilla y la gente lo compra o se lo aplica pero realmente no saben qué es. El producto que a mí se me inyectó tenía registro Invima”, enfatizó Fernández.