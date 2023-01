En calma, pero afectando la movilidad, avanzaron marchas de transportadores y educadores en Cali

Los conductores obstaculizaron varias vías de la ciudad durante la manifestación, cuyo fin era el de rechazar la chatarrización de sus vehículos sin compensación.

Cinco recorridos de transportadores salieron desde el sur, norte, oeste y oriente de la capital del Valle del Cauca, en una movilización adelantada desde las 5:30 de la madrugada de este jueves 8 de noviembre.

Publicidad

"No hay vehículos para reponer, no hay un programa de reposición a nivel nacional y se ven indirectamente afectados tanto las familias como los niños que estamos transportando en el servicio escolar al no poder ser llevados a los colegios", expresó Débora Moscoso, representante Asontraes Cali.

Transportadores en Cali se movilizan por vías de la ciudad exigiendo sean escuchados por el Gobierno Además, señalaron que solo en este municipio, más de mil busetas y camionetas del servicio especial, así como buses escolares y turísticos de modelos inferiores al año 1994 deberán dejar de circular este año.

"Quieren sacarnos así sin darnos nada y estos carros son de muchos años, es el sustento de mucha gente, de familias", sostuvo, por su parte, Jorge Villa, conductor de servicio escolar.

Los manifestantes pidieron al Gobierno nacional para realizar una mesa de concertación donde se trabajen propuestas claras del plan de chatarrización. Asimismo, solicitaron una prórroga de por lo menos uno o dos años para la salida de estos automotores.

Publicidad

Conozca las vías alternas para este jueves en Cali durante marcha de transportadores y educadores "Yo soy consciente que hay que sacarlos, pero hagamos un programa de reposición que verdaderamente el Ministerio (de Transporte) esté de frente a eso", agregó Moscoso.

De igual forma, el sindicato de maestros del Valle del Cauca llevó a cabo una protesta en contra de la reforma tributaria que propuso el gobierno de Iván Duque.