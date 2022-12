En chicles y gomas estarían traficando alucinógenos alrededor de colegios en Cali

Foto tomada de redes sociales

Una nueva forma de comercialización de estupefacientes sería usada por bandas de microtráfico para incitar a estudiantes de colegio, sobre todo de instituciones públicas en zonas vulnerables de Cali, al consumo de las mismas. Estas sustancias estarían siendo camufladas en dulces como chicles y gomas.

En las redes sociales se ha alertado que esta droga es casi indetectable, porque viene en forma de muñequitos y múltiples colores. Por este motivo, la Iglesia Católica está haciendo un llamado a los padres de familia para que alerten a sus hijos y conozcan los alcances de las estructuras delincuenciales.

"Hoy en día alrededor de los colegios dan el famoso chicle que es la prueba y, ahí, incitan e inician a los muchachos. Alrededor de cada escuela y cada colegio hay gente que regala la prueba, el dulce, y ahí tiene un cliente en construcción. A eso habría que ponerle mucho cuidado", advirtió el padre José González.

Por su parte, Luz Elena Azcarate, secretaria de Educación de Cali, indicó que no ha recibido denuncias de un lugar en específico donde se esté distribuyendo este tipo de estupefaciente.

"No podemos decir que en las instituciones no seamos parte del problema, en sus alrededores y ocasionalmente en el interior. Pero sobre el tema de los dulcecitos, que dicen se están vendiendo dentro de las instituciones, no hemos recibido ninguna denuncia. Lamentaríamos el hecho y no lo estamos negando", aseguró la funcionaria.

Actualmente, la Policía de Cali viene desarrollando operativos en colegios, parques y dando duros golpes contra bandas de microtráfico.