En Colombia quedan por afiliar 400.000 venezolanos al sistema de salud, según el Gobierno

El requisito principal es tener el permiso especial de permanencia, para los adultos, y contar con el registro civil, para los menores de edad.

Luego de que el presidente de la República, Iván Duque, oficializara el decreto 064 del 2020, que busca ampliar la cobertura de salud en Colombia, incluyendo a los migrantes venezolanos, el Ministerio de Salud informó que son cerca de 400.000 los ciudadanos del vecino país que hacen falta por afiliarse al sistema.

Según explicó la viceministra de esta cartera, Dana Cárdena, de los 590.000 venezolanos que tienen Permiso Especial de Permanencia, PEP, en Colombia, alrededor de 188.000 están en el régimen contributivo y 70.000 en el subsidiado.

“Tenemos un pendiente de 400.000”, dijo.



De acuerdo con la funcionaria, la medida permitirá poner orden en el sistema de salud colombiano, pues los migrantes en este momento son atendidos por urgencias.

Cárdenas, además, indicó que la afiliación de esta población "resulta mucho más viable en cuanto a la reducción de costos para el Gobierno y la atención al paciente".

“La urgencia solamente se suscribe a las atenciones de urgencia, en cambio, si nosotros logramos que esas personas estén identificadas, registradas en el aseguramiento, vamos a poder hacer una gestión de riesgo, podremos ubicarlas”, dijo.

Por su parte, Iván Darío González, ministro (e) de Salud, anunció desde Cali que ahora, “a través del sistema de afiliación transaccional, vamos a profundizar las herramientas para que lo hagan".

"Va haber afiliación de oficio desde las entidades territoriales y desde los hospitales, a través de este sistema, y por supuesto, con las EPS”, agregó.

Para acceder a este beneficio, los ciudadanos del vecino país deberán ingresar a la página de internet del Ministerio de Salud e introducir sus datos personales o el número de PEP para conocer la EPS que está disponible.

Para Deiby Ceberino, ciudadano venezolano radicado en el Valle del Cauca que cuenta con el PEP, esta medida es un gran alivio para la comunidad migrante.

“Ahora voy con más seguridad, porque ya sé que me van a atender sin ningún problema en cualquier lado del país. Por lo menos, yo estaba afiliado en Armenia y solo me atendían allá”, dijo.

Mileidy Cifuentes, una venezolana con una bebé recién nacida en Colombia, asegura ya no tendrá “esa preocupación” de llevar a su hija "de un lado para otro sin saber si la van a atender".

En el Valle del Cauca hay cerca de 70.000 venezolanos localizados, el 70 % de ellos se encuentran en Cali y el resto están distribuidos en los otros 41 municipios del departamento.

Aproximadamente 15.000 estarían cobijados actualmente por el sistema de salud colombiano, incluidos los niños nacidos en el territorio.

