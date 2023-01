En confusos hechos, joven de 27 años recibió un tiro en la espalda durante marcha del paro nacional

Los familiares de la víctima, quienes viven un verdadero drama, se encuentran hablando con los habitantes de la zona en la que ocurrió el hecho para recolectar información.

Es materia de investigación por parte de las autoridades de Cali el violento episodio en el que un joven de 27 años recibió un impacto de bala en la espalda, mientras se movilizaba en la calle en horas de la noche del 21 de noviembre del 2019 . La víctima se llama Duván Villegas.

Precisamente, Paola Zapata, compañera sentimental del joven herido, se refirió a lo sucedido: “El salió el 21 de noviembre del 2019 a marchar. A las 6:30 p. m. regresó a la casa de la mamá y ella le manifestó que yo me encontraba sola en la casa con mi bebé de diez meses y se vino para acá”.

La mujer aseguró que cuando el joven se disponía a ir por su bicicleta para arribar al hogar de ella, este hecho tuvo lugar.

“Él salió por la bicicleta y en frente del Terminalito, en la U que queda debajo del Puente del Comercio, un policía en una motorizada le disparó por la espalda”, relató su compañera sentimental.

De igual manera, Paola Zapata afirmó que se encuentran recolectando información para conocer, a ciencia cierta, cómo sucedieron los hechos: “El 24 de noviembre estuvimos en el lugar de los hechos preguntando quién había visto algo, pidiendo videos. Nos comentan que fue la Policía”.

Actualmente, el joven de 27 años se encuentra hospitalizado en la Clínica Sebastián de Belalcázar, ubicada en la capital del Valle del Cauca.

“El cirujano dijo que no puede operar, porque lo perjudicaría más en su zona lumbar, él no tiene movilidad en las piernas, su estado es bastante delicado. Estamos buscando colaboración con videos”, afirmó la mujer.

Por otra parte, el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que este hecho no tuvo lugar durante los desmanes que se cometieron el 21 de noviembre del 2019.

“La Fiscalía asume la investigación, nosotros estamos verificando, lo claro es que esto sucedió después del toque de queda y no teníamos disturbios en la ciudad durante este momento”, dijo el coronel.

Duván es un joven que estudió diseño arquitectónico y fue aprendiz del SENA. Además, es padre de dos niños, uno de siete años y otro de diez meses, aficionado al senderismo en las montañas y amante de la naturaleza.

Los familiares de Duván están a la espera de material que les ayude a esclarecer lo sucedido el 21 de noviembre del 2019 en horas de la noche, durante el toque de queda que se decretó en Cali.



