En Corinto, Cauca, también festejan el fin del conflicto armado con las FARC

Jóvenes promovieron marcha con la que habitantes de Corinto, en Cauca, celebraron el fin del conflicto armado con las FARC. Algunos manifestantes se mostraron de acuerdo con el proceso con esta guerrilla, mientras otros, víctimas del conflicto, aseguran que aún no han sido reparadas por el Estado.

Según Diego Pequí, poblador de este municipio, tres de sus hermanos fueron asesinados por las FARC. Asimismo, señala que, en un hecho confuso donde estaría involucrada la fuerza pública, resultó herido de bala.

"De qué le sirve a uno la paz si el pobre sigo siendo pobre y el rico sigue siendo rico. La paz le sirve a los políticos", expresa Pequí.

Otro caso es el de Otilia Meza, quien perdió a su esposo a manos de este grupo armado. "Si uno les apoya al sí o al no da lo mismo, porque, si uno trabaja o no trabaja, el Gobierno no lo va a apoyar a uno", dice.

En medio de estos dramas, cuyas heridas siguen abiertas, la comunidad se manifestó por la paz, recorriendo las calles de Corinto con banderas blancas. Esperan que más allá de la firma de los acuerdos, haya inversión social, salud, educación y empleo.

"Aquí se trabaja mucho con un producto ilícito. Entonces, queremos que haya más empresas donde las personas tengan más opciones de trabajo y no deban que recurrir a otras cosas", afirma Brayan Castaño, personero estudiantil.