En desafiante carrera, más de 900 atletas se enfrentaron a los Farallones de Cali

Fotos: cortesía Integra Media

El' trail running' fue protagonista el pasado fin de semana en Cali, donde más de 900 personas participaron en la segunda edición de The North Face K42 que se tomó como escenario las montañas de los Farallones de la capital del Valle del Cauca.

Desde la 6:00 de la mañana del domingo, los corredores de las diferentes distancias se reunieron en Pance para emprender una aventura deportiva por uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Cali.

Los primeros en iniciar la competencia fueron los participantes de los 42K, seguidos por los de 21K y, finalmente, los de 16K, donde se encontraba la mayoría de corredores. Todos buscaban una sola hazaña: completar la carrera de ‘trail running’ más importante de la capital del Valle del Cauca.

Fabio Realpe fue el primero que logró la gesta en la categoría de los 16 K, al detener el cronómetro en 1:33:00. En la rama femenina, Claudia Quintero se quedó con el primer puesto con un tiempo de 2:08:56.

Mientras aún llegaban varios corredores de la 16K, se conocieron los ganadores de la distancia de 21K, donde se impusieron José David Cardona y Diana Pulido con registros de 2:29:52 y 3:19:45, respectivamente.

La atleta canadiense Michel Kubiuca logró llevarse el segundo lugar de los 21K de una carrera trail que corría por primera vez, además de quedar maravillada con los Farallones de Cali. “Me voy muy contenta, no lo esperaba y fue muy emocionante, los paisajes muy lindos y la organización perfecta, definitivamente volvería a correrla”, dijo.

Finalmente, Óscar Nayib Moreno y Diana Paola Melo obtuvieron la victoria en la máxima categoría, los 42K, al registrar tiempos de 4:19:26 y 5:28:14, respectivamente. “En Colombia son muy pocos los que practican ‘trail running’, porque no es por un incentivo económico es por disfrutar de la naturaleza, pero es muy importante que esté creciendo este tipo de eventos deportivos”, afirmó Moreno.

El director del circuito mundial K42 y director de Patagonia Eventos, el argentino Diego Zarba, destacó que la carrera ha evolucionado mucho y tiene un futuro enorme. “Esperamos que, con esto, más corredores de calle vengan a experimentar lo que es correr una carrera de montaña. El desafío para adelante empieza por extender un poco la serie en Colombia a partir de la creación de los K21”, concluyó.

Los ganadores de la categoría élite de la edición 2016 The Norh Face K42 Colombia tendrán como premio la posibilidad de representar a Colombia en final de la serie mundial del circuito K42 series en Argentina.