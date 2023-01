En el barrio Puertas del Sol siguen esperando a que un milagro resucite a joven venezolano

Algunos vecinos no están de acuerdo con la situación. Otros se solidarizaron con los familiares del hombre y creen que pueda ser posible una acción divina.

En el barrio Puertas del Sol del oriente de Cali no se habla sino de dos cosas: el supuesto milagro de resurrección o el sepelio urgente del cuerpo de César Alexis Blanco, quien cumple nueve días de velorio.

"Asombrada con este caso, pero como lo he dicho tengo fe en Dios, para Dios nada imposible es. A veces sucede muchas cosas porque la gente muy incrédula, me pongo a pensar qué pasaría si en verdad sucediera", expresa Enelia Chamorro, habitante del sector.

El joven, de nacionalidad venezolana, falleció tras recibir varios impactos de fuego y permanece a puerta cerrada acompañado de los canticos y las oraciones de sus allegados.

"Hay que respetar la opinión de ellos, porque por uno fuera nunca enterraba a su ser querido. Me consuelo en el dolor de ellos", dice Carmen Bejarano, quien también reside en la zona.

Sin embargo, la preocupación de las autoridades es por el tema sanitario. Por tal motivo, la Secretaría de Salud ordenó el entierro inmediato de Bejarano y, ante la negativa de su familia, ha dicho que se llevará a cabo un operativo con acompañamiento de Policía para que el joven por fin sea sepultado.

