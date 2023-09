En el Cauca viven entre la incertidumbre y la desesperanza pese a promesas de paz

Los atentados con carros bomba, el ataque a la infraestructura energética, pero al mismo tiempo la movilización de más tropas y el anuncio de cese de acciones ofensivas por parte de las disidencias de las FARC, tienen al departamento del Cauca en medio de la incertidumbre y la esperanza. Las Fuerzas Militares buscan recuperar el control territorial, mientras los habitantes solo claman por paz.



El temor se siente en las calles de las poblaciones del Cauca. En el corregimiento de Timba, la explosión de un carro bomba dejó dos personas muertas. Sus habitantes, como los de otras regiones de este departamento, hablan de lo que sienten a pesar de los anuncios de las Fuerzas Militares y de las disidencias de las FARC, responsables del ataque.

“Estamos sin techo, estamos sin trabajo, estamos en zozobra, no tenemos absolutamente nada, quedamos en la inopia”, manifestó Wilmer Garcés, líder social de ese municipio.

Los efectos de la violencia quedaron reflejados, no solo en el ataque, sino en los llamados que hizo la misma comunidad frente a la mesa de diálogo sobre los anuncios de cese al fuego y diálogos el pasado martes, 19 de septiembre, horas antes del atentado, y que quedaron plasmados en unos carteles que fueron llevados justamente ante los negociadores del Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

Hoy los habitantes de esta zona del norte del Cauca describen su diario vivir.

“Hoy hay zozobra, incertidumbre, inquietud; se siente desesperanza, las comunidades salen en la mañana a hacer algún tipo de actividad, pero después de las 4 o 5 de la tarde se siente un silencio y una soledad en las mismas. No se están realizando actividades deportivas, educativas, realmente es desolador y muy triste”, indicó Clemente Lucumí, vocero del consejo comunitario de Buenos Aires, Cauca.



Ante la situación, al Cauca llegaron 300 efectivos militares más para desplegarse y mantener las operaciones contra las disidencias. Una orden que dio el mismo presidente Gustavo Petro por medio de una publicación en su cuenta de X.

Sin embargo, para algunos habitantes esa presencia aún no es suficiente.

“Ayer hubo hostigamientos y siempre la comunidad ha estado con esa sensación: la preocupación. Pero igual creo que donde esta el Ejército no hay caserío. Hasta el momento, por acá no hemos encontrado militares. Hasta Timba no hay movimientos militares”, señaló Edinson Yortengo, autoridad del resguardo indígena del Cauca.

Según las Fuerzas Militares, en el Cauca se han registrado más de 16 acciones violentas en contra de la población civil y la fuerza pública.