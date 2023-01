En enfrentamiento terminó una diligencia de desalojo en zona rural de Cali

En enfrentamiento terminó una diligencia de desalojo que estaban llevando a cabo las autoridades de Santiago de Cali en el corregimiento Golondrinas. Reportan que al menos 2 mil personas estaban tratando de asentarse de manera irregular en esa zona rural.

La confrontación dejó como saldo 9 capturados.

Publicidad

“Fueron afectados algunos bienes ambientales, sobre todo tala de árboles, que es un delito. Por lo tanto, se está recogiendo información para la respectiva judicialización”, indicó Carlos Rojas, secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca.

El funcionario manifestó que se trata de una zona rural en la que no es posible levantar ningún tipo de edificación, por rudimentaria que sea.

“Las invasiones no son el camino para resolver situaciones de vivienda en la ciudad. Estamos hablando de unas áreas que tienen riesgos para cualquier tipo de estructura. Son sitios que no están urbanizados, no tienen acceso a agua potable, servicios de energía, alcantarillado y manejo de residuos sólidos”, concluyó.

Al menos 30 hectáreas de bosque fueron afectadas por tala de árboles y quema de vegetación.