En esta época de gran flujo de pasajeros, empresa denuncia que Supertransporte la está bloqueando

Se trata de una compañía del suroccidente de Colombia, la cual asegura que está siendo afectada por un conflicto de intereses.

Desde Cali, Transportes Armenia denuncia que la Superintendencia de Puertos y Transporte la está bloqueando. Señala que, aunque habría sido autorizada para prestar el servicio en igualdad de condiciones como las demás, no lo puede hacer.

Hace varios años, el Ministerio de Transporte le autorizó cubrir la ruta entre Armenia y Cali solamente con dos vehículos.

Pero, según la empresa afectada, con un documento de 2017, el Ministerio de Transporte la autorizó a ejercer la libertad de horarios dispuesta en 2001.

"Se aclara que la libertad de horarios sí le aplica a la empresa Transportes Armenia S. A., siempre y cuando se cumpla con las disposiciones anunciadas anteriormente", dice el escrito.

No obstante, la empresa asegura que la Superintendencia de Transporte no se lo permite, porque, según la compañía, hay un conflicto de intereses, debido a que la familia del titular de esa dependencia, Javier Jaramillo, es propietaria de Expreso Palmira, que cubre la misma ruta.

“La Superintendencia de Puertos y Transporte, sin tener la facultad, le notifica a las terminales que no podemos hacer sino dos despachos, ofreciendo dos carros al día, violando los convenios y la 7811, que son normas que nos permiten trabajar”, afirmó Jorge Luis Cadavid, asesor jurídico de Transportes Armenia.

Por su parte, Jorge Jaramillo, gerente de Expreso Palmira, señaló que hay una interpretación equivocada de la norma, pues “los máximos despachos que puede hacer físicamente son tres en el día".

"Pero ellos se exceden y despachan 14, 15 y 16 vehículos en el día. Yo no voy a tapar el sol con las manos, mi hermano es el superintendente, pero esto no tiene nada que ver con Superintendencia", dijo Jaramillo, al anotar que se trata de "una situación legal y jurídica del cumplimiento de una orden judicial".

La superintendente delegada de Puertos y Transporte, Lina María Huari Mateus, se pronunció sobre la situación.

"Aclararles a los dos terminales que tenían dudas sobre ese fallo, aclararles el contenido del fallo y solicitar que, por favor, se cumpla lo ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio", dijo la funcionaria.

Entretanto, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Transportes Armenia por supuesta competencia desleal, pero el fallo fue apelado y, según la empresa, estaría suspendido.

Noticias Caracol hizo un recorrido por el Terminal de Transportes de Cali para establecer si hay otras empresas que tienen restricciones, pero encontró que estas solo rigen para Transportes Armenia.



Movimiento de pasajeros y precios de tiquetes

De otro lado, el flujo de pasajeros en el Terminal de Transportes de Cali aumenta con el paso de las horas. Varios de ellos aseguran que los pasajes han aumentado de precio, aunque otros piensan lo contrario.

“He visto que subieron los precios de los tiquetes. De la semana pasada acá, 13.000 pesos. El mismo bus, la misma línea”, afirmó Germán Arturo, ciudadano que viaja hacia el oriente del país.

“Más económico, en las otras líneas se consiguen en 230.000 pesos, 140.000 pesos y más por la temporada que estamos ahorita”, comentó Anthony Flórez, quien viaja hacia Cúcuta.

Hasta el momento, el despacho de vehículos es normal, aunque se tiene previsto un plan de contingencia.

“Hay diez empresas que suscribieron convenios de colaboración empresarial debidamente diligenciados ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. Son aproximadamente 670 vehículos”, dijo Norberto Jiménez, coordinador operativo Terminal de Cali.

Directivos del terminal aseguran que hay buses suficientes para la movilización de los pasajeros. Incluso, hay contratos con empresas para el transporte adicional.