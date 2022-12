En este evento se librará una batalla épica para conocer a los mejores ‘gamers’ de Cali

El Centro Cultural Comfandi será el escenario, durante tres días, de una competencia que se toma la capital del Valle del Cauca en el marco del Shinanime Festival 2017.

Los mejores ‘gamers’ aficionados protagonizarán una ardua lucha este 17, 18 y 19 de junio en el Red Bull Player One para demostrar quién es el rey del clásico videojuego League of Legends.

Según los organizadores, los asistentes al Shinanime Festival podrán disfrutar de conciertos, cosplay, ánime, baile, entre otras opciones más, además del Red Bull Player One.

Aunque League of Legends es un juego multijugador, el evento de este fin de semana en Cali enfrentará a los ´gamers’ en una batalla individual.

El sábado y domingo se llevará a cabo la fase eliminatoria, mientras que el lunes festivo se realizarán las finales donde se conocerán a los dos mejores jugadores de la capital del Valle del Cauca.

Los organizadores del certamen informaron que, para proclamarse campeón, los jugadores tendrán que cumplir uno de los siguientes objetivos: vencer por completo al contrincante, destruir la torre enemiga o llegar a 100 súbditos.

“Los dos mejores ‘gamers’ de Cali entrarán a las semifinales nacionales, donde medirán fuerzas y estrategias con participantes de Medellín, Bogotá y dos de una prueba virtual que tiene planeada la plataforma Red Bull Player One en Colombia”, indicó la organización en un comunicado.

El campeón nacional se conocerá en octubre próximo en la capital colombiana. El ganador recibirá un viaje internacional para disfrutar de una competencia de la plataforma Player One con los mejores del mundo.

Un total de 96 cupos se habilitaron para los ‘gamers’ caleños a través de www. opengamingcircuit.com



Foto: cortesía Red Bull