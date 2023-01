“En la cocina había infestación de plagas”: cierran la otra sede de jardín donde maltrataron a bebé

Las dos sedes de un jardín infantil fueron cerradas temporalmente, tras un grave caso de maltrato que quedó al descubierto gracias al video de una cámara de seguridad.

La divulgación del video originó una intervención de las autoridades en Cali, que inicialmente cerraron la sede sur, donde ocurrieron los hechos, pero luego hicieron lo mismo con la sede norte del jardín infantil. En esta última se detectaron graves falencias.

“En la cocina había infestación de plagas, había cucarachas y huevos de cucaracha en los empaques de la nevera”, dijo Carlos Cruz, técnico de la Secretaría de Salud de Cali.

Sin embargo, según las autoridades, el cierre de ambas sedes será temporal y podrán reabrir una vez corrijan las deficiencias y presenten la documentación requerida para su funcionamiento.

Ordenan cierre temporal de jardín donde se registró terrible caso de agresión a bebé de 10 meses El video que evidencia el caso de maltrato en la sede sur del jardín infantil, ubicada en el barrio Valle del Lili, muestra cómo una cuidadora arrastra a la niña de 10 meses de nacida, luego la pisa y la lanza a uno de los cambiadores, lo que le habría producido una fractura en la pierna izquierda.

“Llamo y digo: ‘¿Qué pasó que mi bebé no quiere mover la pierna? Está muy incómoda”. Entonces, ella me dice que la metió al caminador y el pie le quedó doblado. En la mañana siguiente, se movía para nada, no se sentaba, no caminaba, no se paraba. Entonces, nos vamos de una al hospital”, dijo la mamá de la menor.

Al lugar llegaron otros padres de familia quienes aseguran que sus hijos también fueron maltratados.

"Siempre llegaba a la casa y nos decía que la 'teacher' le pegaba en las manos. Entonces, con mi esposa, vinimos a preguntar qué era lo que pasaba con la niña y la profesora dijo: 'No, los niños a veces dicen cosas'", dijo, por su parte, el señor Julián Andrés Franco.

"Es un peligro para los bebés": terrible caso de menor maltratada por cuidadora en jardín infantil Pero, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar el maltrato en un bebé?

“Estos niños van a tener alteraciones de su comportamiento inmediato con los adultos, con las demás personas que se relacionan, pero también van a tener problemas de comportamiento y de aprendizaje”, dijo Javier Torres, jefe de Pediatría de la Universidad del Valle.

La agresora fue denunciada por lesiones personales agravadas, pero, según expertos, el Código Penal no contempla medida de aseguramiento en este tipo de casos. Por su parte, directivos del jardín infantil anunciaron que se pronunciarán en las próximas horas.