En libertad quedaron los seis detenidos por tortura a jóvenes y ancianos de centro de rehabilitación

Un juez consideró que no representan un peligro para la sociedad. Los pacientes fueron hallados encadenados en el establecimiento, que fue clausurado.

Las autoridades informaron que las seis personas capturadas por tortura en un centro de rehabilitación privado en el corregimiento La Dolores, zona rural de Palmira, sur del Valle del Cauca, fueron dejadas en libertad.

La decisión fue tomada por un juez de Cali, que consideró que estas personas no constituyen un riesgo para la sociedad. Sin embargo, pese a quedar libres, continúan vinculadas al proceso.

De esta manera, los hoy imputados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

No podrán salir del país, ni acercarse a la IPS; así como no podrán salir de sus residencias entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., al tiempo que deberán presentarse cada 8 días a la Fiscalía.

La Policía del Valle del Cauca dio a conocer unos videos que dejan al descubierto las condiciones en las que vivían pacientes del establecimiento, donde, además, había un sótano con rejas metálicas que era usado como lugar de castigo.



Allí, de acuerdo con las autoridades, los pacientes eran encadenados, torturados y encerrados por días y hasta semanas.

“Tenían consumo de sustancias psicoactivas y estaban en un proceso de rehabilitación las personas. Lo que encontramos eran signos de marcas en las manos y los pies y algunos se quejan de malos tratos”, dijo Clara Inés Sánchez, secretaria de Salud de Palmira.

En el lugar fueron hallados 105 pacientes, 88 de ellos son adultos, 17 son menores de edad, dos son ancianos y dos presentan discapacidad cognitiva.

“De los 17 que nosotros encontramos allí en ese instituto, nueve de ellos fueron entregados a la modalidad familiar, es decir, a sus padres, y ocho que tenemos nosotros. Cuatro, en instituciones y cuatro, en hogares de paso”, afirmó Carlos Humberto Bravo, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Valle.

Según las autoridades, el lugar no contaba con los permisos para su funcionamiento y venía prestando los servicios desde hace 3 años. Fue cerrado temporalmente.

