En libertad, sujetos señalados de intimidar a mujer que no pagó cuota de $7.000 de un ‘gota a gota’

Ahora, las personas que deben el dinero están atemorizadas porque los hombres podrían tomar represalias por el proceso judicial al que se enfrentaron.

La víctima es una joven de Palmira que hace semanas acudió a un préstamo a través del ‘gota a gota’. Dice que no alcanzó a pagar un día de cuota, cerca de siete mil pesos, y eso molestó a los sujetos que le fueron a cobrar.

"Estábamos bien, pero ellos llegaron alebrestados a que teníamos que pagar a las 10:00 y, si no podemos tener la plata a esa hora por X o Y motivo y que la oficina no está dando, ya no es culpa de nosotros. No teníamos la plata ese día, pero sí íbamos a pagar la cuota", dijo la víctima.

Ante la intimidación, una patrulla de la Policía que pasaba por el lugar reaccionó y detuvo a los cuatro sujetos. Los hombres se transportaban en una camioneta y uno de ellos estaba armado.

"Constreñían a una ciudadanía. Y, gracias a la información de un ciudadano, se logra la captura de estos cuatro sujetos", dijo el coronel Camilo Torres, comandante de la Policía del Valle del Cauca, al anotar que también se les incautó un vehículo de alta gama y un arma de fuego.



Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías que horas después los dejó en libertad. Ahora, la joven y su familia están atemorizadas.

"Es preocupante, ya que estos tipos quedaron en libertad y pueden tomar represalias contra mi hija, contra los involucrados", aseguró el padre de la joven víctima.

A las autoridades también les preocupan las decisiones judiciales.

"La mesa es de cuatro patas y ahí hay que mirar la pata de la justicia y, de verdad, hay que prestarle bastante atención a eso", afirmó el coronel retirado Carlos Zapata, secretario de Seguridad de Palmira.

Las autoridades recomiendan no recurrir a este tipo de préstamos. Entretanto, un fiscal tratará de presentar nuevamente a los cuatro sujetos ante un juez de control de garantías para que, con otros elementos probatorios, se pueda dictar la medida de aseguramiento.



