En medio de la indignación, fue sepultado en Cali fiscal asesinado

“Le dijeron que no era una persona que presentara alto riesgo”, relató la esposa de Alcibiades Libreros. Ahora su familia pide que se castigue a los culpables.

“Lo dejaron solo, no tuvo el apoyo de la oficina de protección. En una oportunidad le dijeron que él no era una persona que representara un alto riesgo entonces que por eso no ponían a disposición el esquema de seguridad”, señaló Nina Gallardo, esposa del fiscal.

Alcibiades Libreros fue asesinado el pasado domingo en una céntrica calle de Cali, cuando estaba de vacaciones y se desplazaba solo en su carro. Libreros, fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado, llevaba varios procesos contra peligrosas bandas criminales.

La familia pide que las investigaciones sean exhaustivas, debido a que su muerte se registró en momentos en donde no contaba con protección del Estado.