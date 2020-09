“En nuestro corazón no hay odio hacia el soldado”: conmovedor relato de hermana de Juliana Giraldo

Aura María Díaz habló sobre la muerte de su hermana Juliana Giraldo a manos de un soldado del Ejército en Miranda, Cauca.

El crimen ha suscitado protestas, por lo que pidió que estas “se hagan de forma pacífica” y, además, aseguró que “no hay odio” hacia el responsable de lo sucedido.

“A quienes quieran manifestarse, que lo hagan de forma pacífica. Sabemos que todos rechazamos el acto. No queremos que lo que le pasó a mi hermana sea para generar más violencia. No más violencia, no más disturbios”, dijo.

Tras enviar este mensaje, Aura María contó que se enteró del hecho cuando se encontraba trabajando en su oficina y que su esposo la recogió para dirigirse hacia el lugar del homicidio.

Además, afirmó que su mamá fue la primera en darse cuenta de lo que había pasado y que cuando llegó al sitio encontró a Francisco, la pareja de su hermana, desconsolado y que le manifestó que “no había retén y que se asustaron porque no llevaban los documentos”.

“Seguro, por la incertidumbre de no llevar documentos, por temor a una multa, retroceden. Manifiestan que no había conos de señalización, que sí era visible el Ejército, pero se devuelven por los documentos”, aseguró Aura.

Publicidad

Explicó que a Juliana hace poco se le había perdido la cédula y que se había comunicado con ella para pedirle que le enviara una fotocopia, con el fin de sacar nuevamente el documento y “aprovechar para hacer el cambio de nombre”. La víctima era una mujer trans.

“Quien sale a atentar contra ellos, sale del monte y empieza a disparar contra el vehículo que no se detenía. Al primer disparo, Francisco se detiene, pero el soldado continúa y la bala que entró fue la que mató a mi hermana”, relató en medio del llanto.

Aura María sostuvo que el general Jhon Jairo Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca, envió a unos soldados al lugar de los hechos para que la trasladaran al batallón y se reuniera con él.

“Allá, nos reunimos con el general Rojas, quien nos pidió disculpas y aceptó lo sucedido. Manifiesta que nadie dio la orden de disparar y que no sabe qué le pasó por la cabeza para hacer eso”, señaló.

“No hay odio”

Asimismo, Aura María se reunió también con la familia del soldado señalado por la muerte de Juliana y dio una gran muestra de perdón.

Publicidad

“Es una tragedia para dos familias. Su mamá se encontraba muy mal, desconsolada. La manifesté que entendiera nuestro dolor y que en nuestro corazón no había odio hacia ella ni hacia su hijo, que lo dejamos en manos de Dios”, aseveró.

Dijo que “de pronto, no salió con la intención de matar” a su hermana y “nadie sabe qué pasó en ese momento por su cabeza”. Incluso, puntualizó que el militar intentó suicidarse.

“Acepta que cometió un error y en el momento de los hechos intentó quitarse la vida y un compañero lo impidió. Francisco en medio de su dolor empezó a grabarlo y lo aislaron inmediatamente”, explicó.

Soñaba en grande

Aura también habló de quién era su hermana y aseguró que era una mujer que soñaba en grande.

“Juliana era una persona soñadora, soñaba en grande, quería grandes cosas para su vida. Soñaba con traer a mi mamá, sacarla adelante, con todos nosotros, con tener su peluquería. Era muy visionaria, con muchas ilusiones”, dijo.

Publicidad

Juliana, con quien Aura solo se llevaba un año de diferencia, estudió hasta cuarto semestre de ingeniería informática y su madre, que era cabeza de hogar, viajó hace años a España para poder pagarle la carrera universitaria a su hermana.

Ahora, Aura pide ayuda al Gobierno Nacional para que la traiga de regreso en un vuelo humanitario y así puede despedir a su hija.