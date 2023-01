¿En qué andan por estos días los medallistas olímpicos Óscar Figueroa y Leidy Solís?

El Mundial de Pesas, que se disputará en territorio asiático, es el próximo objetivo de los dos deportistas vallecaucanos. Conozca detalles de su preparación.

Después de la emotiva medalla de oro en Río 2016, Óscar Figueroa decidió tomarse un tiempo para regresar, y el Mundial de Ashgabat Turkmenistan será el escenario para su regreso.

Publicidad

“Es una nueva división, me he preparado muy bien, tengo mucha expectativa. Me siento bien para regresar”, explica el medallista olímpico.

Vea también:

#NoRecortenMisSueños: medallistas olímpicos critican reducción del presupuesto para el deporte Revalidar el título es el objetivo de Leidy Solís, quien además espera seguir sumando puntos en el ranking para Tokio 2020.

“Voy con mucha expectativa a defender mi título, voy con una nueva categoría de 76 kilogramos. Me siento mucho más fuerte”, señala Leidy Solís, integrante de la selección Colombia de pesas.

Publicidad

La selección nacional está llena de experiencias y algo de juventud, pues las nuevas promesas empiezan a hacerse realidad.

Es el caso actual de Yenny Sinisterra, medallista juvenil y debutante en la cita orbital de los mayores.

Publicidad

Le puede interesar:

¡Estrenando auto! Medallistas del Valle recibieron este premio por su gesta olímpica “El objetivo es quedar bien ubicada, hacer buena marca y seguir preparación los Juegos Olímpicos”, manifiesta Yenny Sinisterra, integrante de la selección Colombia de pesas.

“Es el proceso que se tiene que dar, el recambio tiene que ir llegando y ellos tienen que aprender y seguro mañana van a ser grandes campeones como Óscar y Leidy", afirma Oswaldo Pinilla, entrenador.

La selección estará en Cali hasta el sábado 6 de octubre cuando viaje a una concentración en Tokio durante 20 días, luego llegará a Turkmenistán, sede del mundial.