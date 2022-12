"¿En qué nos estamos fijando?": críticas a sus cejas generaron esta reflexión en Melina Ramírez  

La presentadora y modelo caleña meditó sobre comentarios que han hecho usuarios de las redes sociales por como luce en algunas fotografías.

"¿Qué por qué me pinto las cejas? Así son mis cejas, gruesas, de hecho, poco me las maquillan para fotos. Que la boca, la clave es delineársela del mismo color del labial y usar siempre labial, ¡ahí está mi tip! Que tan fea que me veo en algunas fotos...", empezó diciendo Melina Ramírez.

La famosa vallecaucana calificó este tipo de críticas como "supremamente banales" y compartió una reflexión que fue aplaudida por varios de sus seguidores, en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram junto a una imagen de ella meditando.

"¡Deseo que Dios los haya hecho hermosos físicamente, pero, sobre todo, que les haya dado belleza interior, para que puedan conectarse únicamente con lo lindo de las personas! ¿En serio son tan importantes esos temas? ¿En qué nos estamos fijando? ¿Son sus vidas perfectas para estar criticando todo? Por qué no hacer el esfuerzo enorme, de si no tengo algo bueno que decir, ¡mejor no decir nada!", continúo Melina.

Muchos usuarios defendieron la posición de la presentadora y agradecieron sus palabras. Otros, destacaron su belleza, no sólo física, sino también espiritual. Una reflexión que surgió, al parecer, luego que algunas personas criticaran foto que recientemente compartió la caleña en redes, donde señalaban que no lucía tan bonita.

"Recuerda el Universo es un eco y te devuelve todo lo que piensas, dices y deseas a los demás… Siempre lo repito, este mundo necesita gente feliz, gente que ame, que perdone, que tolere la diferencia y que hable y actúe con compasión. ¡Hoy, encenderé una velita por ti que estás leyendo, por tu corazón amargado para que sane, o por tu corazón bonito para que brille con más fuerza! ¡Gracias a los que escriben con tanto amor, que siempre serán más!", puntualizó la joven.

La reflexión fue compartida por Melina en la Noche de Velitas y,además, deseó un feliz celebración a sus seguidores. Esta publicación cuenta ya con más de 84.000 Me Gusta y cerca de 1350 comentarios.