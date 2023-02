Cientos se arriesgan en Rosas, Cauca, al cruzar por zona del derrumbe: "Se me acabaron los recursos"

En Rosas, Cauca, hay alerta entre las autoridades porque la comunidad comenzó a pasar sobre el deslizamiento que quedó en la vía Panamericana. El terreno sigue inestable y amenaza con venirse abajo.



Son decenas de motociclistas, niños y adultos que arriesgan su vida al pasar por una pequeña e improvisada trocha.

En motos, a pie, a caballo y hasta con sus mascotas al lado, decenas de viajeros han atravesado el gigantesco deslizamiento que quedó sobre la vía Panamericana en el municipio de Rosas, Cauca.

Y es que en varios sectores aún se presenta desprendimiento de tierra.

José Roberto Ocampo, alcalde de Rosas, Cauca, recomendó que “debemos de estar todavía en alerta, el llamado es para que tengamos mucho cuidado y optemos por no pasar por ahí, por ese terreno”.

Pese al inminente peligro muchos se arriesgan, tal como lo hizo Javier Cifuentes, un hombre que tiene problemas de movilidad. Él, junto a dos de sus amigos, optaron por pasar por el derrumbe.

“Ya se me acabaron los recursos y me toca venirme sea como sea. En la ciudad la cosa es berraca”, expresó Cifuentes.



Ante la inestabilidad del terreno, en varios tramos la comunidad ha hecho puentes improvisados con trozos de madera que también fueron arrastrados por del deslizamiento. Bajo ellos sigue pasando agua de la parte alta de la montaña.

Por otra parte, líderes de la zona advierten que diariamente son más de 2 mil las personas que arriesgan su vida pasando por este peligroso tramo. Y aunque muchos justifican esta acción, las autoridades reiteran que está prohibido transitar por este lugar debido a que la vibración constante del paso de motocicletas podría causar nuevos desprendimientos de tierra.

Comerciantes de Nariño insisten al Gobierno que declare emergencia económica

En más noticias del suroccidente del país, comerciantes en el departamento de Nariño piden al Gobierno que declare emergencia económica.

La Cámara de Comercio de Pasto estima que el 30% de los comerciantes ha cerrado sus negocios en las últimas semanas por cuenta del cierre de la vía Panamericana. Sus pérdidas económicas superan los 1,6 billones de pesos y se han perdido más de 50.000 empleos.

"Esto nos ha afectado mucho porque no hemos tenido ventas, salimos y la gente no viene por el motivo de que no hay dinero, no pueden entrar mercancías, estamos mal", aseguró el comerciante Libardo Chates.

Los días pasan y las soluciones a corto plazo por el cierre de la vía Panamericana parecen no verse. Decenas de comerciantes y vendedores informales están al borde de la quiebra.