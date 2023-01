En tragedia terminó un paseo de cuatro amigos a lago natural en zona rural de Cajibío en Cauca

Los estudiantes llegaron en bicicleta hasta el lugar, donde, minutos después, uno de ellos se lanzó al agua y desapareció.

El joven murió ahogado, según testigos, por no acatar las medidas de seguridad. El hecho se registró en el lago El Bolsón, ubicado en zona rural del municipio de Cajibío en Cauca.

"Al parecer, ellos llegaron acalorados e ingresaron así al lago a nadar. Eso pudo haber sido una causa de esta tragedia, le dio calambre", señaló Melba Campo, quien presenció la situación.



Vea también:

Hallan sin vida a un joven que había desaparecido tras caer de una... Con chalecos y botes, comunidad del sector aseguró que intetó ayudar al joven, pero los esfuerzos fueron en vano.

"Ya no había nada que hacer, el pelado se había hundido como a los cuarenta minutos y lamentablemente falleció", sostuvo Maximino Golondrino, habitante de la zona.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Tunía llegaron al sitio, pero el estudiante ya había muerto. De acuerdo con el organismo de socorro, la víctima fue identificada como Andrés Vidal Zemanate, de Popayán, quien fue trasladado por el CTI hasta la morgue de Piendamó.

A pesar que la comunidad de esta localidad ofrece algunos elementos de seguridad para ingresar al lago, la mayoría de quienes visitan el lugar no los utilizan. En lo que va corrido del año, cinco personas han muerto en estas aguas, al parecer, por no acatar las normas.



También puede leer: