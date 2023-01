En un día, doce personas murieron en Cali por asesinatos y accidentes de tránsito

Los hechos ocurrieron justo en el día en que América de Cali se coronó campeón de la liga y se celebró la Noche de las Velitas. También, hubo 366 riñas.

Un total de seis personas fueron asesinadas en Cali y otras seis murieron por accidentes de tránsito, durante el sábado 7 de diciembre, día en el que confluyó la final de la Liga Águila II 2019, que ganó América de Cali ante el Junior de Barraquilla, y el comienzo de la temporada navideña.

El coronel Dídier Estrada, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca, aseguró que cinco de los seis asesinatos perpetrados en la ciudad ocurrieron luego del partido en el estado Pascual Guerrero, donde “los hinchas celebraron con mesura”.

“Se presentaron seis homicidios, los cuales, en el histórico que teníamos, es un día que quedó con los mismos hechos del año anterior, por lo que resaltamos esta labor”, dijo el oficial, al anotar que “era un día bastante complicado a nivel policial”, pues “hacía 11 años América no llegaba a la final” de primera división.

No obstante, el coronel Estrado aclaró que ninguno de los asesinatos estuvo relacionado con la celebración por el décimo cuarto título del equipo escarlata en la categoría A del fútbol profesional colombiano.

“Son hechos aislados, motivo de riñas y algunas retaliaciones entre pandillas, pero nada tienen que ver con el fútbol”, sostuvo el oficial.

Asimismo, indicó que, durante la jornada, uniformados de la Policía atendieron un total de 366 riñas registradas en diferentes sitios de la capital del Valle del Cauca.

“Nosotros tuvimos un dispositivo de 1.500 hombres para el estadio y alrededores y en el resto de la ciudad teníamos 1.800 hombres, que atendieron estas riñas”, aseguró.

El trabajo de los policías se realizó principalmente en zonas como la calle 5, avenida Roosevelt y avenida 6, donde se presentaron las mayores concentraciones de hinchas.

Además, luego del encuentro, hubo un total de 50 caravanas, “las cuales fueron atendidas casi en su totalidad por personal policial”.

“Igual, se realizó el desplazamiento con la caravana del equipo ganador y no tuvimos ninguna complicación, gracias a Dios”, puntualizó el subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali.





