En Valle del Cauca se solidarizan con Mocoa y ya se recolectan ayudas para los damnificados

Gobernación, Iglesia Católica, universidades, animalistas y gremios empresariales suman esfuerzos para brindar ayudas humanitarias a las víctimas de Putumayo.

Por orden de la gobernadora Dilian Francisca Toro, se instó a los alcaldes de los 42 municipios del Valle del Cauca a disponer de personal para recibir donaciones para los afectados por la avalancha en Mocoa, con el fin de entregar una primera carga el miércoles 5 de abril y otra el próximo fin de semana.

"Estamos trabajando para que la gente nos colabore con alimentos no perecederos, que su fecha de vencimiento sea mayor a seis meses, agua, enceres de cocina, elementos de aseo y alimentos para animales. Pedimos a la comunidad útiles escolares, cuadernos especialmente, colchonetas, frazadas, todo lo que tiene que ver con un kit humanitario inicial", explicó Jesús Copete, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca.

Las personas que deseen ayudar pueden llevar sus donaciones a la oficina de Gestión del Riesgo, ubicada en el segundo piso de la calle 8 #5-70 en Cali, también al banco de alimentos de la Arquidiócesis en la carrera 4 #7-17.

Tragedia de Mocoa deja hasta ahora 254 muertos y 45.000 damnificados... Las organizaciones defensoras de animales también se han unido a las campañas de solidaridad, pues cientos de mascotas son otras de las víctimas de la tragedia. Muchos ellas deambulan entre piedras y lodo, heridos y sin alimento, algunas incluso permanecen en lo que quedó de sus viviendas tras perder a sus propietarios.

"Nos han mandado videos y fotos de animales muy afectados, con afecciones pulmonares por la lluvia y el lodo. Están en peligro de muerte inminente, porque no son prioridad para ninguna organización humana", aseguró Liliana Ossa, directora de la Fundación Paz animal.

En Cali se esperan recolectar al menos media tonelada de ayudas para mascotas entre alimentos, medicinas y agua. Según Ossa, lo que se reúna será enviado hasta Bogotá y luego llegará a Mocoa donde algunos activistas se encuentran realizando brigadas de atención. La recolección de estos elementos se cumplirá hasta este miércoles en la sede de Paz Animal, en la carrera 4 #1-42 del barrio El Peñón.

Asimismo, los universitarios de la capital del Valle se han sumado a las iniciativas por las víctimas de la tragedia de Mocoa, que hasta el momento deja más de 250 muertos y 45 mil damnificados. Por este motivo, se habilitaron puntos de recolección de las universidades Javeriana, Icesi, Autónoma de occidente, Univalle, Santiago de Cali, San Buenaventura y Libre.

"La idea es empezar a recolectar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a jueves. Que lleven utensilios de higiene personal como papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, agua embotellada, alimentos no perecederos y cobijas o ropa que también se pueda utilizar. Además, vamos a realizar recolecta para los animales, pueden llevar alimentos y medicamentos", señaló Daniel Téllez, vocero estudiantil.

De acuerdo con el joven, las donaciones que se recojan serán llevadas al Cantón Militar Pichincha, que es el enlace principal con la Fuerza Aérea, para su traslado a Putumayo entre el viernes 7 de abril y sábado 8 de abril.

Movilización nacional por Mocoa ha sido masiva: Santos resalta... Entre tanto, la Cruz Roja desde Cali está alertando a todos los ciudadanos para que no caigan en la trampa de inescrupulosos que a través de cadenas en WhatsApp están pidiendo ayudas en especie y en dinero para los damnificados. Por ahora esta entidad no se está adelantando ninguna campaña de recolección.

Las personas que tengan familiares extraviados tras el desastre natural, pueden acudir a las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en la calle 5, o llamar a la línea 5187041, donde se están recepcionando datos para ayudar a tratar de restablecer la comunicación con sus seres queridos.