En Valle del Cauca vive familia de joven colombiana detenida en Suiza por presunto vínculo con Isis

Noticias Caracol ubicó la residencia de los parientes en Yumbo, sur del departamento. La mujer es señalada de pertenecer al grupo extremista Estado Islámico.

En el barrio Buenos Aires residió la ciudadana colombo-venezolana Ana Paula Echevarría González, de 23 años y quien fue capturada en Suiza por su presunta vinculación con el grupo terrorista Isis.

En la casa donde estuvo de visita por última vez en marzo de 2015, junto con su esposo, el bosnio Milutín Jakovlevic, Noticias Caracol solo encontró a una mujer que dijo ser amiga de la familia.

“Andan viajando, no sé. Me dijeron que viniera a cuidar la casa, no sé dónde están”, dijo la mujer.

Agregó que la mamá sí se encuentra con la joven detenida. “Pero yo no les pregunto porque me da pena, en todo caso me disculpa, oye”, anotó.

“Para mí es como sorpresa, porque por aquí se ha visto a esa señora común y corriente. Aquí entran a comprar y todo. Y no, raro eso”, afirmó un vecino.

Varios de ellos la recuerdan como una persona normal. “De vez en cuando vienen para arreglar la casa y vuelven y se van, como están nacionalizados allá en Suiza, entonces vienen acá. El marido de ella es pensionado allá y ella, no pues, ama de casa”, indicó otro vecino.

Tras conocer la noticia de su captura en Suiza, habitantes del barrio expresaron su preocupación.

“Queda como mal Yumbo, Colombia. Tantos problemas, narcotráfico y ahora terrorismo internacional. Así ella se haya criado allá, pero quedó como resaltando Colombia”, sostuvo otro habitante del barrio Buenos Aires.

Lo que ha trascendido es que Ana Paula Echevarría, quien vivía desde los seis años en Suiza, donde la llevó su mamá, habría sido inducida y obligada por su esposo a hacer parte de la organización extremista.