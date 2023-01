En vez de ayudarlo, a un adulto mayor que fue atropellado le terminaron robando sus pertenencias

El indignante hecho ocurrió luego que un motociclista lo arrollara y posteriormente se diera a la fuga. Por la gravedad de las lesiones esta persona falleció horas después.

Por una calle del barrio Alfonso López de Popayán transitaba en su bicicleta José Ignacio Astaiza de 63 años de edad, cuando fue arrollado por un motociclista que emprendió la huida.

Según testigos, algunas personas llegaron hasta donde cayó el hombre no para ayudarlo, sino para robarle sus pertenencias.

“Esto demuestra que no hay solidaridad, en vez de atender a una persona lo despojan de sus pertenecías”, señaló Juan Carlos Gañán, comandante de bomberos de Popayán.

El adulto mayor, que sufrió diferentes traumas, murió en un centro asistencial de la ciudad.

“Yo pido a las autoridades que me colaboren para que se haga justicia con mi padre porque no se puede quedar así. Es muy lamentable y estamos muy tristes”, manifestó Sandra Patricia Astaiza, hija del adulto mayor.

José Ignacio Astaiza es recordado como el fundador del barrio El Lago, donde residía.

“Cuando era necesario colaborar, él colaboraba. Fue uno de los fundadores de nuestro barrio, metió mucho cómo se dice, a la fuerza para que nuestro barrio saliera adelante”, explicó Marly Albán, presidente de la junta de acción comunal del barrio El Lago.

Las autoridades buscan al responsable de arrollar al adulto mayor y a quienes le hurtaron sus pertenecías.