"En vez de darnos audífonos, que nos den tapabocas": bailarinas que llegaron a Colombia desde China

Dos artistas que regresaron a Colombia aseguraron que en el país asiático escasean estos elementos, lo que hace necesario que haya más controles ante coronavirus.

Un grupo de 10 bailarines colombianos que llegó de China durante esta primera semana de febrero de 2020 denunció que en su regreso a Colombia no hubo mayor control sanitario, pese a que existe una alerta internacional por el contagio de coronavirus.

Dos de ellas, Lina Girón y Lubey Ariza, relataron que permanecieron en el país asiático durante seis meses con un contrato como bailarinas de salsa, pero su ingreso a Colombia pasó inadvertido para los trabajadores del aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

“Ya cuando llegamos a Bogotá, los funcionarios de Migración no tenían tapabocas”, advirtió Lubey.

Las jóvenes artistas dicen que aunque esperaban que les realizaran exámenes detallados o algún tipo de seguimiento, solamente les tomaron la temperatura y les pidieron que usaran tapabocas por 14 días.



