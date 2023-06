En video quedaron ladrones que parquean su carro en mitad de la vía y roban a otros conductores

En Cali , la ciudadanía está temerosa por una modalidad de robo que ha tomado fuerza en los últimos días. Los ladrones están estacionando carros en la mitad de la vía, generando trancones y hurtando a las personas que no pueden avanzar.

Precisamente, un video ciudadano captó el momento en el que criminales parquearon un carro en la mitad de la vía que conduce al corregimiento Pance. Posteriormente, sujetos armados descendieron del vehículo e intentaron llevarse las pertenencias de otros conductores.

En una maniobra arriesgada, una de las víctimas aceleró su camioneta, chocó contra el carro de los ladrones y logró huir del lugar. Lo peligroso es que la situación ocurrió a plena luz del día, cuando las rutas escolares están transitando por esa vía.

“Este y los otros hechos que han ocurrido en la última semana no deberían repetirse. No deberíamos tener miedo de salir a las calles. No podemos permitir que esto siga aumentando y que siga pasando, necesitamos apoyo y que la comunidad se una”, manifestó una ciudadana.

Según los testigos, estos hampones tienen azotados a los caleños que transitan por esas vías. Trascendió que son delincuentes que fingen tener accidentes de tránsito o averías mecánicas para detener el tráfico.

Las autoridades de Cali señalaron que están llevando a cabo las investigaciones para dar con el paradero de los criminales.



No solo los robos tienen preocupados a los caleños, también los casos de intolerancia generan miedo y zozobra. Un video captó el momento en el que un ciudadano fue atacado salvajemente por un sujeto en plena estación del MIO. Los hechos quedaron registrados en video.

Las imágenes muestran cómo, mientras el usuario del MIO se encuentra tirado en el piso, el agresor, con cuchillo en mano, lo amenaza y termina propinándole varias puñaladas. El ciudadano, aferrado a su bolso, trata de defenderse lanzándole patadas.

El video se grabó desde un bus del MIO, del cual se habían bajado tanto víctima como victimario. En el vehículo, se escucha en el clip, los pasajeros gritan ante la aterradora escena. El sujeto armado termina huyendo del lugar.

Las imágenes se hicieron virales y, aunque inicialmente se aseguraba que todo ocurrió en medio de un caso de robo, más tarde se confirmó que lo sucedido en la Estación Petecuy del MIO tenía su origen en un hecho de intolerancia.