En video quedó brutal ataque con cuchillo a vigilantes por parte de dos colados en transporte masivo

En medio de la confrontación, los guardas de seguridad, en un evidente estado de alteración, llamaron refuerzos y a una ambulancia.

Una terrible confrontación entre vigilantes y dos sujetos se presentó en la Terminal Menga del MIO, ubicada en el norte de Cali. El hecho, que quedó en video, se inició cuando uno de los uniformados les pidió que se retiraran de la estación, puesto que habían ingresado sin pagar.

Publicidad

Tras la solicitud de los vigilantes, los dos sujetos reaccionaron agresivamente. “Vos no me vas a sacar, vamos a darnos puños como hombrecitos. ¿Cómo qué salite?, ¿vos sos el dueño de esto?”, dijo uno de los colados.

Al ver la actitud agresiva de los dos hombres, el vigilante que estaba grabando la discusión pidió refuerzos, los cuales no llegaron: “Necesito apoyo de la Policía Nacional urgente aquí en Menga. Tengo dos tipos armados agrediendo a los guardas con cuchillo”.

En medio de la confrontación, los dos sujetos, armados de puñales, agredieron a los vigilantes, causándole una herida de consideración a uno de ellos en la mano.

“Necesito una ambulancia, un guarda se encuentra herido”, dijo en evidente estado de alteración uno de los vigilantes.

Publicidad

Publicidad

Tras conocerse el estremecedor video, la Policía Metropolitana de Cali logró la captura de los sujetos que agredieron a los guardas, pero luego los dejaron en libertad.

El coronel Dídier Estrada, subcomandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca, explicó esta situación.

“Posterior al hecho, la Policía Nacional logró la ubicación de los sujetos que cometieron la agresión al vigilante y fueron conducidos a la estación de Policía, sabemos quiénes son y fueron liberados posteriormente”, dijo.

El coronel explicó las causas por las cuales los agresores fueron detenidos y liberados minutos después: “Se dejaron en libertad, pues no es un caso de flagrancia, por esta razón no podemos capturarlos, no tienen orden de captura”.

Publicidad

Finalmente, Estrada aseguró que necesitan la denuncia del agredido: “Estamos a la espera que el vigilante del MIO interponga la respectiva denuncia para iniciar el proceso correspondiente”.

Estos violentos hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado 1 de noviembre del 2019 en la estación del Masivo Integrado de Occidente, MIO, de Menga, ubicada al norte de Cali.