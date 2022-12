En video quedó grabada persecución a ladrones de un vehículo en Cali

Por medio de las cámaras de seguridad de las autoridades se rastreó un vehículo de color oscuro, que había sido robado minutos atrás en las calles de Cali.

El automóvil había ingresado al túnel de la autopista sur con carrera 34 en el oriente de la ciudad. Luego se observa al automotor cuando sale de la estructura y choca con otro carro y motocicleta.

De forma rápida, los uniformados interceptan a los dos ladrones, uno de ellos trató de escapar pero fue alcanzado por los uniformados. El segundo sujeto decidió entregarse.

“Se hace un cierre o un bloqueo de la cuidad y ¿qué hacemos nosotros? Informamos nosotros a nivel metropolitano las características del vehículo, las placas y, por medio de las cámaras que tenemos en toda la cuidad, empezamos a hacer el seguimiento por todos los corredores viales", informó el mayor Óscar Landazábal, comandante del Distrito 3 de la Policía de Cali.

El vehículo fue hurtado a través de atraco a un hombre que llegaba a su casa en el sur de Cali.

"Me cayeron dos personas, uno armado con un revólver y me lo puso en el estómago. Me dijo que pasara las llaves, yo se las tire al piso y me arrojaron contra la reja", afirmó la víctima del atraco.

En la maniobra se logró recuperar el automotor, incautar un arma de fuego y capturar a los dos delincuentes.

Según Cifras de Asopartes, entre enero y junio del 2015 se robaron 2.175 vehículos en Cali, por lo que es la tercera ciudad del país donde más se hurtan motos y carros después de Medellín y Bogotá. Sin embargo, el gremio reconoce que ha habido una disminución del 1 % frente a los hurtos registrados el año pasado.