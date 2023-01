Encañonaron a conductor de buseta escolar y le robaron el vehículo sin percatarse que había 2 niños

El hecho desencadenó una fuerte búsqueda por aire y tierra para hallar a los menores, que, en el momento del asalto, estaban durmiendo dentro del automotor.

Un sorprendente caso de robo se registró en el barrio Calipso, oriente de Cali, donde dos delincuentes se robaron una buseta escolar, pero no se percataron de que había dos niños dentro del vehículo.

“Cuando estaba en el semáforo esperando para pasar y llevar a los dos últimos niños, arrima un tipo, al lado mío, con un revólver y me encañonó. Entonces, abrí la puerta, lo empujé y me tiré. En el momentico, no me acordé que llevaba a los dos niños ni que iban por el carro”, afirmó el conductor de la buseta.

El chofer dijo que, una vez los sujetos huyeron en el vehículo y la gente empezó a llamar a la Policía, un taxista lo llevó hasta la estación La Floresta, donde avisaron a todas las unidades para iniciar el despliegue del caso.

“Estos sujetos no se dan cuenta que en el interior había dos menores durmiendo. En unas cuadras posteriores, bajan a uno de ellos. Cuando siguen el recorrido, se dan cuenta que hay otro menor y uno de los sujetos se baja del vehículo con él”, dijo el coronel Dídier Estrada, comandante operativo de la Policía de Cali.

El oficial indicó que, en una reacción donde se involucró toda la Policía Metropolitana de Cali, con las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes y ‘el Halcón’ (helicóptero Bell 407), se logró ubicar a los menores, recuperar el vehículo y capturar a uno de los delincuentes.

“Como a los 10 ó 15 minutos, llamaron de que ya lo tenían en Floralia. A los niños los habían dejado tirados”, aseguró el conductor de la buseta.

Finalmente, el comandante operativo de la Policía de la capital del Valle del Cauca dijo que, para el operativo, se realizó un cierre de la ciudad por casi 45 minutos y que los niños, de 5 y 8 años, fueron entregados a sus padres, quienes también agradecieron la oportuna reacción de las autoridades.

El impactante caso ocurrió pasadas las 7:00 de la noche del pasado martes 5 de noviembre de 2019.