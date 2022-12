Encuentran a las dos niñas que desaparecieron en Popayán tras salir del colegio

Con un emotivo reencuentro terminó la angustia para la mamá de una de las niñas que había sido reportada como desaparecida y quien, al parecer, decidió no asistir a clases con una de sus compañeras y salir del colegio con rumbo desconocido.

“En la casa estamos dichosos de que ella esté con nosotros y que no le haya pasado nada malo. El dolor y sufrimiento nuestro era que estuviera con alguien que se las hubiera llevado a la fuerza”, dijo la mamá de una de las niñas.

Las dos niñas 9 y 11 años fueron encontradas en un hotel del centro de la capital del Cauca, el cual, según el comandante de la Policía de Popayán, coronel Pompy Pinzón, violó los procedimientos para este tipo de casos.

“Violaron todos los controles y las normas de conducta que debe tener un hotel para el manejo de niños niñas y adolescentes porque pueden ser objeto de cualquier tipo de abuso. Esa es la falla administrativa de ese hotel por eso es que se va a informar al viceministerio”, dijo el oficial.

Noticias Caracol intentó obtener alguna explicación de los administradores del hotel pero se negaron a entregar información sobre este caso.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las menores de edad fueron valoradas y se comprobó que no presentan ningún tipo de maltrato ni abuso.

“Con los padres de familia, vamos a revisar y analizar qué fue lo que pasó al interior de la familia, por qué tomaron esta determinación y realizar un trabajo sicológico para que las niñas retornen a su hogar”, afirmó James Neil Ruiz, director del ICBF en Cauca.

Según los familiares, las niñas no tenían problemas en sus casas ni en el colegio donde estudian.