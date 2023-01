Encuentran cuerpo desmembrado y en avanzado estado de descomposición dentro de una finca

El hallazgo se produjo en la misma zona donde las autoridades encontraron, dos días antes, los genitales de un hombre dentro de una bolsa.

Un hombre de 54 años fue encontrado desmembrado dentro de una finca ubicada en la vereda Aguacatal, corregimiento Pavas, zona rural del municipio de La Cumbre en el sur del Valle del Cauca.

“Llega una persona a la subestación de policía de Pavas e informa que, al parecer, encontraron algo raro en una finca. Inmediatamente, se desplaza la patrulla y, al llegar, encuentra una persona desmembrada”, dijo el mayor Óscar Berna, comandante del Distrito de Policía de Yumbo.

La víctima fue identificada como Jairo Zúñiga y, según informó el oficial, estaba en avanzado estado de descomposición, ya que “llevaba varios días muy posiblemente en el sitio”.

“Estamos a la espera de Medicina Legal que nos diga y establezca posibles causas de la muerte, si fue ocasionada con arma de fuego o arma blanca”, indicó el oficial.

Autoridades encontraron genitales de un hombre dentro de una "bolsa sospechosa" en una vía rural Este hallazgo, registrado el pasado jueves 5 de julio, se presentó dos días después que las autoridades encontraron los genitales de un hombre dentro de una bolsa plástica también en el corregimiento Pavas.

Por lo tanto, según el mayor Berna, también se espera que Medicina Legal determine si este órgano reproductor pertenece o no al hombre que fue hallado desmembrado.

El hombre asesinado era el mayordomo de la finca donde fue encontrado, también era soltero y no se conocían amenazas en su contra, pues “era una persona muy tranquila”.

“Al momento, no se tiene un indicio como tal de que esta persona tuviera algún tipo de pareja, ni por la familia ni por los vecinos. Entonces, no podemos establecer si es un caso pasional o no”, explicó el mayor Berna.

Finalmente, el comandante del Distrito de Policía de Yumbo aseguró que se están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el trágico hecho y dar con el responsable.

