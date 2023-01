Enfrentamientos en la vía Panamericana dejan un saldo parcial de veinte personas heridas

Habitantes de la zona en donde se presentan los bloqueos por parte de los manifestantes, al igual que pasajeros y transportadores quedaron en medio de las confrontaciones.

Con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, más de 100 hombres del escuadrón antidisturbios de la Policía llegaron hasta el sector de El Cairo, jurisdicción de Cajibío, en el Cauca, para retomar el control de carretera Panamericana.

“Trataron de incinerar, pero gracias a Dios me tocó meterme ahí como para no dejarla (buseta) quemar. Luego la gente, ellos mismos dijeron que los carros no”, señaló Fernando Canacuan, transportador.

Mientras que los docentes exigen mejor calidad en el servicio de salud, los campesinos protestan por el incumplimiento de acuerdos pactados desde 2014 con el Gobierno en materia de tierras, vivienda y proyectos productivos.

Vea también: “Necesitamos una respuesta clara del Gobierno”: manifestantes bloquean vía Panamericana en Cauca

“Lo que hoy pedimos del Gobierno nacional son soluciones, nosotros no estamos buscando otra cosa, estamos buscando es solución y no la garrotiza que le están dando a la gente”, explicó Nilson Liz, presidente de ANUC.

Autoridades y comunidad que se encuentran en el lugar han dicho que no ha habido voluntad política por parte del gobierno Nacional para iniciar una mesa de diálogo con los manifestantes.

Los enfrentamientos, según el secretario de Gobierno de Cajibío, Camilo Manzano, se registraron cuando se buscaban acuerdos con los manifestantes para desbloquear la vía de manera pacífica.

“Es fundamental que se desarrollen estos espacios de diálogo y que podamos gestionar y evitar este tipo de bloqueos”, manifestó el funcionario.

Según el reporte, veinte personas sufrieron golpes y contusiones, y otras tres fueron detenidas.