Engañó con trabajo en hoteles de lujo a mujeres que acabaron como “damas de compañía” de los Yakuza

Esta mujer, líder de red trasnacional de trata de personas, fue condenada a más de 30 años de cárcel en Colombia, pero está prófuga. Historia de un atroz crimen.

A 30 años y nueve meses de prisión fue sentenciada Martha Lucrecia Hoyos Llanos, conocida como alias ‘María’, por los delitos de trata de personas, tortura y concierto para delinquir y tras la decisión del juez Segundo del Circuito Especializado de Buga, centro del Valle del Cauca.

“‘María’, de 62 años de edad, es natural de Cunday (Tolima) y es acusada de manejar un red transnacional de trata de personas que opera en el centro del Valle del Cauca reclutando mujeres de entre 18 y 25 años de edad”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la entidad, esta persona enviaba a las mujeres a países de Asia, donde supuestamente trabajarían en hoteles 5 estrellas y recibirían altas remuneraciones en dólares.

“Lidera una organización criminal de carácter transnacional cuya finalidad es la captación, traslado y recepción de mujeres colombianas, especialmente residentes en municipios del departamento del Valle del Cauca, de escasos recursos, para ser explotadas en países asiáticos”, señaló el juez.

Los países a los que estarían llegando, desde Colombia, las víctimas de trata de personas Según informó la Fiscalía, el proceso que permitió condenar a alias ‘María’ comenzó a raíz de la denuncia de una víctima, a quien dos mujeres, una de ellas hermana de la sentenciada, lograron engañar en Buga con promesas que resultaron ser falsas.

Luego, la víctima viajó con las dos mujeres a Yakarta, capital de Indonesia, donde le incumplieron con lo prometido y, por el contrario, fue obligada a ejercer la prostitución durante un año, hasta que se le escapó a sus captores, llegó al consulado de Colombia y logró ser repatriada.

Los vejámenes a los que habría sido sometida llegaron al punto que, de acuerdo con el testimonio de la víctima revelado por la Fiscalía, “la captadora la obligó a inyectarse biopolímeros en una clínica artesanal en Manila (Filipinas) para agrandar sus senos y así obtener más dinero”.

“Cuando llegué con María al consultorio, dos personas me hicieron acostar en una camilla, me hicieron quitar la blusa y el sostén, y empezaron a llenar de un aceite unas jeringas grandísimas (…) Me tocó dejarme hacer eso, me amarraron a la camilla y empezaron a inyectarme”, dijo la mujer.

Caldas, Venezuela y Trinidad y Tobago: así operaba red de trata de personas El ente acusador también reveló que sus investigaciones permitieron establecer que las mujeres reclutadas terminaban en manos de redes de controladores de la organización criminal que las explotaba sexualmente con mafias y empresarios.

“Las obliga a ejercer la prostitución, convirtiéndose en damas de compañía de los jefes de la mafia japonesa conocida como Yakuza, lo mismo que de empresarios extranjeros en Indonesia, Filipinas y Hong Kong”, indicó la Fiscalía.

La condena contra Martha Lucrecia Hoyos Llanos fue emitida en su ausencia, razón por la cual el juez le pidió al Ministerio de Justicia elevar una solicitud de extradición en contra de la sentenciada.

Asimismo, solicitó la expedición de una circular roja por parte de Interpol “para que alias ‘María’ sea capturada en cualquier país de Asia donde opere la red transnacional de trata de personas”.

Según cifras recientes de la Fiscalía de Derechos Humanos, el Valle del Cauca es el departamento de Colombia que registra la mayor cantidad de víctimas de trata de personas, entre el 67 y 70 por ciento del total nacional.

