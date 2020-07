“Entrar en cuarentena no es suficiente, no es la única solución”: Lina Triana, presidenta de la ACSC

Colombia se prepara para enfrentar las semanas más difíciles de la pandemia por el coronavirus COVID-19, teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido en el país, y el gremio de trabajadores de la salud se prepara, bajo la incertidumbre, para días cruciales.

Noticias Caracol habló con Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científica, ACSC , quien expuso el triste panorama que se vive hoy en los hospitales y en las calles.

Noticias Caracol: ¿Se están tomando las medidas adecuadas, cómo ve usted el panorama?

Lina Triana: Bueno, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: ¿nosotros como médicos qué queremos? La respuesta es: salvar la mayor cantidad de vidas. Ese es nuestro fin máximo.

Estamos viendo cómo las estadísticas muestran que el número de camas y ventiladores se nos están acabando y el número de profesionales de la salud es finito también.

Como profesionales de la salud, como médicos, nos preocupa que lleguemos a enfrentarnos a una tensión donde no podamos dar abasto y que tengamos que pasar lo que han pasado colegas en otros países.

Es muy doloroso tener pacientes necesitando nuestra ayuda y que no podamos hacer lo que venimos a hacer como médicos: dar lo mejor al paciente y nunca hacer daño. Eso nos preocupa hoy en día.

Me han preguntado mucho: "¿Doctora, entonces a cuarentena todo el mundo otra vez?".

Yo siempre digo que esas medidas drásticas nos polarizan y esa no es la idea. La idea aquí es cómo podemos dar el mejor servicio para disminuir la mayor cantidad de fallecidos y para que este gremio de la salud no tenga que evocarse a situaciones difíciles. Repito: de tener que ver a pacientes que pueden morir por no tener disponibilidad de atención.

Por eso, hacemos el llamado para que juntos, con el Gobierno, trabajemos sobre cuántas camas hay disponibles, cuánto talento humano hay disponible, cómo nos están dando los resultados de las pruebas, cómo está este virus en la calle.

Continuar trabajando en educación a los ciudadanos, manteniendo el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que no se nos puede olvidar nunca. A nivel de los entes territoriales, seguir trabajando también en esa vigilancia y control de las medidas de bioseguridad, porque solo así vamos a poder vencer este virus.

¿A qué se refiere usted con que teme llegar a tomar decisiones duras, como las que han tomado colegas de otros países?

Por ejemplo, que lleguemos a un hospital y que tengamos que decirle al familiar de un paciente que no hay disponibilidad en la unidad de cuidados intensivos (UCI), que las camas están llenas. Eso no es fácil para un gremio médico y eso es lo que queremos evitar al máximo en este país.

En este momento de la pandemia en Colombia, ¿son suficientes las cuarentenas o habría que tomar otras medidas frente a esto?

Definitivamente, así entremos todo el país en una cuarentena estricta, que eso no es lo que estamos diciendo, definitivamente no es suficiente.

Las cuarentenas, si bien han demostrado que disminuyen el número de contagios, no son la solución para combatir la pandemia. Eso lo tenemos que tener claro todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Las cuarentenas nos pueden ayudar pero no son la solución única.

Lo que debe acompañar la cuarentena es (no me canso de repetirlo) la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Que estos 100 días que llevamos de cuarentena nos hayan servido para que cada uno de nosotros tenga como automático ese ‘nuevo normal’.

Asimismo, el Gobierno nacional debe continuar aumentando el número de pruebas en nuestro país. Recordemos que hace unos meses no estábamos haciendo pruebas porque no había disponibilidad a nivel mundial. Decir que vamos a llegar al ideal de la OMS va a ser muy difícil, pero por lo menos que empecemos, cada vez más, a hacer pruebas.

Pero no es suficiente hacer las pruebas tampoco. Necesitamos trabajar lo que llamamos trazado epidemiológico y cercos epidemiológicos.

La gente se ha empeñado en creer que todas las enfermedades las diagnostican como COVID-19

Sí. Les da miedo ir al médico pensando que les van a pegar la enfermedad o los van a dejar allá por algo que no es COVID-19. Ahí tienen que entender los colombianos que no es que queramos a todo el mundo ponerle COVID-19, sino que es que estamos en una pandemia. Recuerden que nadie de los que vive hoy en día en el 2020 ha vivido una pandemia y, si usted entra a un hospital y tiene síntomas relacionados con esa pandemia, pues lo van a tratar como un sospechoso de esa pandemia.

Si hay dos pacientes y una sola cama UCI, ¿con qué criterios se asigna la cama?

En el talento humano en salud no puede correr ese peso de decidir quién van a entubación o al respirador o quién no (…) Hemos visto en otros países como el mismo talento humano se suicida ante estas situaciones, y esto es lo que no queremos.

Por eso, muchas instituciones están trabajando en protocolos de a quién entubar y a quién no. Así como también desde la Academia Nacional de Medicina se ha trabajado en protocolos de bioética sobre cómo manejar estos pacientes en caso de que escasee el recurso humano y las camas de UCI. Esto no puede ser responsabilidad de una persona.

¿Y cómo es ese protocolo de bioética?

Bueno yo les invitó a que hablen con la Academia Nacional de Medicina. Son muchos los factores que se tienen en cuenta.

Vea la entrevista completa con la médica caleña: