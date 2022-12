Entraron a robar a casa cural en Valle y asesinaron a la hermana del sacerdote

Foto: cortesía para Noticias Caracol

Conmocionados se encuentran los habitantes del corregimiento de Tenerife, en zona montañosa de Palmira, Valle del Cauca, por la muerte de la hermana del párroco de esta localidad dentro de la casa cural. Presuntos ladrones ingresaron a la vivienda en busca de dinero y objetos personales y en medio del asalto agredieron a la mujer con arma blanca.

La víctima, de 66 años e identificada como Flor Ángela Ávila, falleció tras recibir dos heridas en el cuello y una en el tórax. La Administración Departamental confirmó el hecho y rechazó este tipo de acciones.

"Hemos pedido a nuestras autoridades que se investigue, porque no podemos permitir que en el departamento, ni en sitios tan tranquilos, la delincuencia común haga de las suyas. No se puede permitir que se sigan cometiendo homicidios y más con una mujer indefensa", dijo Noralba García, secretaria de Gobierno del Valle del Cauca.

La funcionaria señaló que Flor Ángela se dedicaba ayudar al sacerdote todos los fines de semana. Se adelantan las investigaciones para dar con los responsables del crimen, quienes al final no se llevaron nada del inmueble.