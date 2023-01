Entre derrumbes y lodo, así se debe movilizar una comunidad al sur del Cauca

La comunidad debe recurrir a topo tipo de maniobras para lograr llegar a sus destinos.

Una difícil situación enfrentan los casi siete mil campesinos e indígenas de Santa Rosa, municipio ubicado en el sur del Cauca, debido al mal estado de una vía que es el único acceso a esta región.

A pesar del peligro que representa atravesar las trochas y zonas de derrumbes, los residentes no tienen otra opción, ya que es la única manera de llegar a la cabecera municipal de Santa Rosa o para poder salir al Putumayo.

“Este problema ha estado desde hace mucho años. Desde que tengo uso de razón, estos caminos siempre ha estado así”, manifiesta Rosa Macías, habitante de la región.

Igualmente, se han presentado alrededor de cinco derrumbes, “los cuales son muy difíciles de pasar porque hay mucho desmoronamiento de tierra”, afirma Cristian Arévalo, residente del sector.

Son más de 40 kilómetros que tienen que recorrer la comunidad a pie o lomo de mula en condiciones adversas.

“Estamos arriesgando la vida de nuestro animales, ha sido muy difícil sacar los productos, muchas quebradas y no hay puentes”, señala Para Baudelino Hoyos, uno de los campesinos que ha sufrido por las pésimas condiciones de la vía.

De acuerdo con las autoridades locales, no se han logrado invertir los recursos suficientes en este camino de herradura y, aunque se trate de una vía principal el capital, lo debe dar el Gobierno nacional.