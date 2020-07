Entregaron los restos de Júpiter, el león más querido de Colombia

En Cali, el Departamento de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y la Fiscalía entregaron los resultados de las causas de la muerte del león Júpiter.

Ana Julia Torres, su cuidadora, no estuvo de acuerdo con el proceso que desarrollaron las autoridades, pues tuvo que recibir sus cenizas en unas bolsas, algo que consideró doloroso e indignante.

“Cremaron a Júpiter y no me avisaron. No tuvieron en cuenta mis sentimientos, simplemente me llamaron para que fuera recoger las cenizas”, explicó la animalista.

Luego de la muerte del felino, la petición de su cuidadora desde un principio fue de que el cuerpo del león fuera entregado para realizar un nuevo estudio y darle un último adiós.

“Me dijeron que no me entregaban el cuerpo porque era contaminante al sacarlo, pero no fue contaminante para ellos cuando lo sacaron y lo llevaron a cremar”, dijo la mujer.

El Dagma confirmó que de acuerdo al informe de la Fiscalía, la causa de la muerte del león se debió a un fallo multisistemico provocado por una cardiopatía, enfermedad renal crónica, cáncer multicéntrico con daño hepático crónico.

“El procedimiento se realizó se realizó acorde a los protocolos sanitarios ambientales y siguiendo los lineamientos de la Fiscalía”, informó Óscar Villani, director del Dagma.

Júpiter falleció hace cuatro meses, luego de haber sido trasladado a Cali desde un zoológico de Córdoba en delicado estado de salud.