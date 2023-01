"Entrevista forense" permitió descubrir lo que niña habría sufrido, por años, a manos de un hombre

Como resultado, una defensora de familia hizo una denuncia y, ahora, el sujeto se enfrenta a un proceso judicial.

La Fiscalía le imputó cargos a un hombre en el Valle del Cauca por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El implicado fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en el barrio La Hacienda, sur de Cali, pero por hechos registrados en Yumbo.

El caso fue denunciado por la defensora de familia del Centro Zonal Yumbo, quien informó de las preocupantes confesiones de una menor durante una entrevista forense realizada el 5 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el reporte de la defensora y dado a conocer por la Fiscalía, la menor indicó en dicha entrevista que "el detenido, presuntamente, la manipulaba y besaba en sus partes íntimas", cuando ella tenía 11 años y "se quedaba a solas" con él.

Estos hechos habrían ocurrido hasta finales del año 2017. Según las indagaciones de la Fiscalía, este hombre se habría aprovechado del vínculo familiar que existía con la menor para cometer los abusos sexuales.

Así mismo, se conoció que amenazaba a la menor para que guardara silencio y no contara lo que estaba sucediendo. Si lo hacía, atentaría en contra la integridad de su mamá y su tía.

Durante las audiencias concentradas, el Juzgado Primero Penal Municipal avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

Cabe resaltar que el capturado, según informó la Fiscalía, no aceptó los cargos en su contra.

