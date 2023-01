Entró a centro educativo para presentar unos trabajos y, al salir, encontró su carro desvalijado

Cámaras de seguridad captaron cómo los ladrones cometieron la fechoría en tan solo unos segundos.

Un hombre que, por seguridad, pidió ocultar su identidad fue víctima de unos ladrones, que abrieron el capó de su vehículo y sacaron partes del automotor, mientras él se encontraba haciendo unas diligencias en un centro educativo ubicado en el norte de Cali.

“Fui a presentar unos trabajos y dejé el carro afuera, no lo entré al parqueadero, y, al mediodía que salí, ya iba para mi casa y fui a prender el carro y no prendía, abrí el capó y me di cuenta que lo habían desvalijado”, contó la víctima.

Desconcertado por lo ocurrido, le avisó al cuadrante del sector, que logró identificar el carro en el que se movilizaban los sujetos que cometieron el ilícito.

“Ellos me dan información sobre las placas, los cual sucede gracias a las cámaras del sector, que se encuentran por el barrio donde está la institución el INEM”, aseguró.

El comandante operativo de la Policía de la capital del Valle del Cauca, coronel Dídier Estrada, indicó que se están adelantando las labores del caso y reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncia.

“Invitamos a la ciudadanía a que publique estos videos, a que nos los hagan llegar y a que ponga las denuncias correspondientes con el fin de nosotros ingresar los procesos judiciales”, anotó el oficial.

Asimismo, las autoridades aseguraron que ya tienen también identificado al propietario del vehículo involucrado en este robo.