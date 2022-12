Entró a cuarto donde dormía una niña, le tocó sus partes íntimas, la besó y la cámara lo pilló

Se trata de un auxiliar de sonido, quien había sido contratado para fiesta a la que asistían la menor y su familia. El hecho ocurrió en casa de eventos de Cali.

La Fiscalía señaló que, el pasado fin de semana, la niña, de 11 años, estaba con sus padres y hermana en un cumpleaños al que habían sido invitados, en compañía de vecinos y amigos.

Sin embargo, después de la medianoche, ella se retiró a dormir en una habitación del lugar, acondicionada para el descanso de los asistentes.

Según el reporte de las autoridades, hacia las 3:00 de la madrugada, la pequeña llegó gritando hasta donde sus progenitores y aseguró que un hombre había ingresado al cuarto donde se encontraba, que la había besado y tocado en sus partes íntimas.

Los hechos ocurrieron sobre la carrera 118 con calle 48, del barrio Parcelaciones de Pance, en la vía Cali-Jamundí. Al revisar las cámaras de seguridad de la casa de eventos, la administradora y la familia de la menor observaron al sujeto, de 29 años, que ingresaba a la alcoba donde la víctima dormía sola.

En las imágenes también quedó registrado el momento en que el hombre salía nuevamente de la habitación, no sin antes cerciorarse que no era observado por nadie. De lo que no se percató fue de que había quedado grabado.

El señalado intentó huir del inmueble, pero fue capturado por una patrulla de la Policía, que realizaba una ronda de vigilancia en la zona y trasladado a la URI de la Fiscalía, hasta donde llegaron los afectados e instauraron la denuncia.

En audiencia de control de garantías, el juez Tercero Penal legalizó la captura de esta persona y avaló la imputación de cargos como presunto autor responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El sujeto fue enviado a la cárcel.



